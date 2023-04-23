Яблони на Луне таки зацветут? Ученые выяснили, можно ли выращивать растения в лунном грунте

До выращивания еды на Луне еще далеко, однако предварительные результаты обнадеживают

Один из главных вызовов для человечества во время колонизации Луны и создании там постоянной обитаемой базы заключается в необходимости как-то обеспечить будущих колонистов едой. И пока в Европейском космическом агентстве задумываются о строительстве гидропонных ферм, в NASA утверждают, что растения можно выращивать непосредственно в реголите.

Как говорится в отчете ведомства, они использовали для эксперимента лунный грунт, который был привезен на Землю еще 50 лет назад миссиями "Апполон".

В качестве "подопытного" было избрано небольшое и хорошо изученное растение резуховидка Таля (Arabidopsis thaliana), которое используется учеными для моделирования разных ситуаций при биологических исследованиях.

На каждое растение выделили один грамм реголита, в который каждый день добавляли питательный раствор.

Как оказалось все растения смогли прорасти в лунном грунте, однако от контрольных образцов они отличались более медленной скоростью роста, менее развитой корневой системой, а также красноватой пигментацией листьев.

Секвенирование РНК показало, что растения в лунном грунте показали признаки стресса, который похож на возникающий в случае прорастания растения в грунтах с большим содержанием солей и тяжелых металлов.

Теперь же ученые размышляют над тем, можно ли на генетическом уровне привить устойчивость растений к лунному грунту. Однако в любом случае это исследование будет иметь значение для долгосрочных миссий NASA, поскольку в любом случае человечеству надо будет научиться выращивать еду на Луне или Марсе вне зависимости от того, насколько неприветливыми они сейчас выглядят.

Как сообщалось ранее, ученые смогли решить одну из главных проблем по выращиванию растений в космосе — а именно запустить искусственный процесс фотосинтеза.