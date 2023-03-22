Как в фильме "Чужой": Ученые хотят погружать астронавтов в спячку для длительных перелетов

Процесс старения во время сна в космосе, как в кино, останавливаться, увы, не будет

Ученые из Европейского космического агентства (ESA) давно интересуются режимом сна и тем, как его можно применить для космических путешествий. И наконец нашли способ — астронавтов будут погружать в сон, как в фильмах "Пробуждение" и "Чужой".

Подробно об исследованиях ESA рассказали на портале Space. Погружение в сон будет применяться для полетов в космосе на далекие расстояние, к примеру, на Марс (около года).

Принцип идеи такой же, как и в фильмах — астронавты будут преодолевать больше расстояния в космосе, находясь без сознания. Но отличие от фильмов все же есть — процесс старения при этом не прекратится, но может немного замедлиться, ведь все клетки почти перестают работать.

Первые исследования уже были проведены на животных, и они показали успешный результат. Ученым удалось погрузить в спячку крыс, для которых такой процесс несвойственный. Грызунов безопасно погрузили в сон и вывели из него без осложнений через несколько дней. Процесс включал уменьшение пребывания на дневном свете и период интенсивного кормления, после которого строгое голодание.

"Крысы получали лекарство, вещество-нейромедиатор, и попадали в темное пространство с пониженной температурой. Это работает очень хорошо, но проблема заключается в том, что вам нужно повторно применять сигнальную молекулу для поддержания состояния. Это может иметь вредные последствия в долгосрочной перспективе", – рассказал об исследовании член исследовательской группы ESA Юрген Берейтер-Хан.

Провести аналогичные испытания на людях планируют в ближайшие 10 лет, а впервые ввести в спячку людей и отправить их в полет намерены в 2030 году. Но все зависит от наличия финансирования, говорит координатор исследований ESA Дженнифер Нго-Ан.

"Спячка во время годового путешествия на Марс не просто предотвратит скуку. Это также сэкономит расходы на миссию, поскольку членам экипажа не нужно будет есть или пить. Даже расход кислорода меньше. Есть и другие, довольно странные достоинства спячки. Так, исследования на животных показывают, что находящиеся в оцепенении тела астронавтов истощаются гораздо меньше, чем тела проснувшихся в условиях микрогравитации", — пояснили в Space.

К слову, воздействие микрогравитации — это одна из основных проблем, с которой сталкиваются астронавты. Из-за нее наблюдается серьезная потеря костной и мышечной массы. Даже на Международной космической станции, где доступны высокотехнологичные тренажеры и соблюдают строгие протоколы упражнений, астронавты теряют до 20% мышечной массы через месяц. Их кости тоже постепенно ослабевают.

Спящий астронавт, по словам ученых, не только сэкономит бюджет миссии, но и проснется в бодром состоянии без побочных эффектов от длительного сна или жизни в условиях микрогравитации.

"На самом деле, исследования показывают, что замедленные клетки спящего тела даже не повреждаются радиацией, которая является одной из самых больших проблем со здоровьем во время космического полета", — резюмировали в Space.

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