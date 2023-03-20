Ученые ошибались: сколько процентов мозга на самом деле использует человек

Ученые выяснили, на сколько процентов на самом деле работает человеческий мозг

Бытует миф, что человек использует мозг лишь на 10%. Такое мнение прижилось после того, как американские психологи Уильям Джеймс и Борис Сайдис провели испытания мозга на младшем сыне одного из них, который был вундеркиндом.

Однако, современные исследования говорят о том, что лишь миф, сообщается на портале SAGE. На самом деле мозг человека задействован в том объеме, в котором он сформировался и вырос.

Исследования ученых Джеймса и Сайдиса гласили, что люди не используют свой мозг полностью. Позже это мнение было описано в книге американского оратора Дейла Карнеги "Как завоевывать друзей и влиять на людей". Но на самом деле свой мозг человек использует на все 100%.

К тому же мозг состоит не только из коры, в нем есть еще пять отделов:

продолговатый мозг. Он отвечает за сердцебиение, дыхание и рефлексы глотания, чихания, кашля и рвоты;

мост, который отвечает за жевание, мимику и движение глазных яблок;

средний мозг, который отвечает за работу зрения, слуха, мышечный тонус и позы

промежуточный мозг. Он управляет работой внутренних органов, влияет на температуру тела, чувство жажды, голода и сытости;

мозжечок, который координирует движение мышц.

Каждая область мозга играет свою роль из чего следует вывод, что ни один из отделов не бездействует. Кроме того, среди приматов мозг человека самый большой и если бы он не был нужен в таком объеме, то попросту не развивался бы. Естественный отбор всегда избавляется от ненужных анатомических структур, а мозг сюда не попал.

Ученые также выяснили, что даже во время сна мозг человека полностью не успокаивается. Он работает, но в замедленном режиме, о чем свидетельствуют исследования мозга при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). На функционирование мозга наш организм тратит примерно 20% всей энергии, что еще раз доказывает тот факт, что если бы ему не нужно было работать постоянно и в полном объеме, таких затрат энергии не было бы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мозг мальчиков и девочек работает по-разному. Это объясняет возрастные различия в когнитивных способностях школьников и школьниц.