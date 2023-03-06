Осьминоги могут быть пришельцами: ученые поразили открытием

Ученым еще предстоит расшифровать сигналы, полученные из мозга осьминогов

Ученым до сих пор не удалось исследовать мозг осьминогов. Из-за этого некоторые эксперты предположили, что эти морские обитатели могут быть пришельцами.

Результаты исследований опубликованы на портале Current Biology. Мозг осьминога создает сложные сигналы, которые ученые еще не понимают.

Новая техника исследований позволила ученым записать до 12 часов активности мозга осьминогов. Ранее подобные эксперименты не проводились, но, как отмечалось до этого, ученые не совсем уверены, что делать с сигналами, которые они обнаружили в мозгу осьминога.

Ведущий автор исследований доктор Тамар Гутник говорит о том, что "осьминоги — идеальное животное для изучения". У этих животных не только большой мозг, но и уникальные тела, развитые когнитивные способности. Из-за того, что у осьминогов нет черепа, их мозг завернут в хрупкую капсулу из хряща. Эта капсула значительно усложняет установку электродных имплантатов, подобных тем, которые нужны для захвата активности мозга. И поскольку осьминоги могут легко вытаскивать вещи из своего тела своими длинными щупальцами, их также не удалось соединить со своим телом.

Чтобы записать активность мозга осьминога, ученые вживили в него регистратор данных и несколько электродов. Это позволило получить наиболее четкие сигналы мозга, которые предстоит расшифровывать.

Некоторые волны кажутся похожими на мозговую деятельность млекопитающих, даже похожи на человеческий мозг. Но большинство абсолютно непохожие на те, которые могут издавать существа, живущие на Земле. Они продолжались дольше и имели более медленные колебания, чем ожидалось.

Кроме того, казалось, что мозговые волны никак не связаны с поведением осьминога. Его движения, задачи и другие действия, казалось, не обеспечивали прямой корреляции с волнами, которые улавливали исследователи, что вызвало еще больше вопросов этих странных существ, которые называют домом океаны Земли.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые хотят наделить людей дополнительными конечностями. Ученые уже начали независимо работать над рядом устройств, которые смогут в будущем расширить возможности человека.