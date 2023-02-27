Ученые выяснили, что влияло на размеры динозавров: подробности открытия

Скорость роста динозавров зависела от условий их среды обитания

Ученые выяснили, с чем был связан огромный размер динозавров, которые вымерли около 66 миллионов лет назад. Аномальные размеры никак не связаны со скоростью роста, как считалось раньше.

Результаты исследований опубликованы в журнале Science. Известно, что размеры динозавров были самыми разными — от крохотных птиц весом меньше 200 граммов, до гигантов от 7 до 20 тонн.

Ранее ученые полагали, что колоссальная разница в размерах вызвана скоростью роста: мелкие динозавры росли медленно, а гиганты – аномально быстро. Но после изучения костей около 80 видов хищных динозавров, международная команда палеонтологов из США и Аргентины пришла к выводу, что скорость роста и конечный размер тела слабо связаны.

Согласно свежим результатам исследований, скорость роста тела и соответственно скелета "записывается" на спилах больших трубчатых костей так же, как на спиле древесного ствола — в виде годовых колец. Ежегодно условия жизни динозавров изменялись (сезоны засухи, дождей, нехватка еды), что влияло на скорость развития организма. Из-за этого на спиле кости можно увидеть широкие сформировавшиеся в кормовые сезоны полосы (значит, в это время обладатель скелета недоедал).

Сопоставив количество прожитых лет, которые требовались животному на рост, и ширину колец на спиле кости, ученые определили скорость и продолжительность роста. Оказалось, что некоторые гигантские хищные динозавры росли так же медленно, как нынешние аллигаторы, а вот среди мелких видов были такие, чья скорость роста была сопоставима с темпами развития современных млекопитающих и птиц. Другое дело, что срок жизни у маленьких видов составлял приблизительно 10-20 лет, в то время как тиранозавры достигали зрелости лишь к 20 годам, а жили около 30-40 лет.

Таким образом ученые пришли к выводу, что на размер динозавра влияла не скорость роста, а продолжительность активного набора массы. При этом тиранозавры не росли чрезмерно быстро: самый мелкий из найденных скелетов принадлежал животному весом в 30 килограммов, погибшему в двухлетнем возрасте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Китае обнаружили "лучший экземпляр динозавра", который сохранился до наших дней. Находке больше 66 млн лет.