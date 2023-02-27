Вчені з'ясували, що впливало на розміри динозаврів: подробиці відкриття

Швидкість зростання динозаврів залежала від умов їх довкілля

Вчені з’ясували, із чим був пов’язаний величезний розмір динозаврів, які вимерли близько 66 мільйонів років тому. Аномальні розміри не пов’язані зі швидкістю зростання, як вважалося раніше.

Результати досліджень опубліковані в журналі Science. Відомо, що розміри динозаврів були різними — від крихітних птахів вагою менше 200 грамів, до гігантів від 7 до 20 тонн.

Раніше вчені вважали, що колосальна різниця у розмірах викликана швидкістю зростання: дрібні динозаври зростали повільно, а гіганти аномально швидко. Але після вивчення кісток близько 80 видів хижих динозаврів, міжнародна команда палеонтологів зі США та Аргентини дійшла висновку, що швидкість зростання та кінцевий розмір тіла слабко пов’язані.

Згідно з новими результатами досліджень, швидкість росту тіла і відповідно кістяка "записується" на спилах великих трубчастих кісток так само, як на спилі деревного стовбура — у вигляді річних кілець. Щорічно умови життя динозаврів змінювалися (сезони посухи, дощі, нестача їжі), що впливало на швидкість розвитку організму. Через це на спилі кістки можна побачити широкі смуги, що сформувалися в кормові сезони (означає, в цей час власник скелета недоїдав).

Зіставивши кількість прожитих років, які були потрібні тварині на зріст, і ширину кілець на спилі кістки, вчені визначили швидкість і тривалість зростання. Виявилося, що деякі гігантські хижі динозаври росли так само повільно, як нинішні алігатори, а ось серед дрібних видів були такі, чия швидкість зростання була порівнянна з темпами розвитку сучасних ссавців та птахів. Інша річ, що термін життя у дрібних видів становив приблизно 10-20 років, тоді як тиранозаври досягали зрілості лише до 20 років, а жили близько 30-40 років.

Таким чином, вчені дійшли висновку, що на розмір динозавра впливала не швидкість зростання, а тривалість активного набору маси. При цьому тиранозаври не росли надмірно швидко: найдрібніший із знайдених скелетів належав тварині вагою 30 кілограмів, яка загинула у дворічному віці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Китаї виявили "кращий екземпляр динозавра", який зберігся до наших днів. Знахідці понад 66 млн. років.