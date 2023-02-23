Мозок дівчаток і хлопчиків працює по-різному: вчені дізналися, хто розумнішає швидше

Функціонування мозку у дівчаток і хлопчиків відрізняється через відмінності в білій та сірій речовині

Мозок дівчаток розвивається швидше за мозок хлопців. Такого висновку дійшли американські вчені після низки досліджень. Структура мозку протилежних статей кардинально відрізняється.

Результати досліджень опубліковані на порталі JAMA Network Open. Експерти за допомогою апарату МРТ вивчили функції мозку 8,9 тисячі дітей віком від 9 до 10 років.

Насамперед дослідники звертали увагу на зміни структури сірої та білої речовини в мозку, які, в тому числі, залежали і від гендеру. В результаті досліджень учені змогли підтвердити давню гіпотезу про те, що мозок жінок і чоловіків розвивається по-різному. Серед іншого зміни фіксувалися у структурі та темпах розвитку мережі пасивного режиму роботи мозку, яка відіграє важливу роль у функціонуванні мозку при бездіяльності.

Вчені з’ясували, що у дівчаток зв’язок між нейронами щільніший, і біла речовина має підвищену щільність у зв’язаних із цією мережею регіонами мозку. Це означає, що мозок дівчат і дівчаток дорослішає швидше ніж нервова система чоловіків. Аналогічні закономірності вчені виявили у порівнянні ступеня "дорослості" мозку і рівня інтелектуального розвитку дітей.

Ці відкриття пояснюють вікові відмінності у когнітивних здібностях школярів та школярок.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що люди зможуть переписуватись силою думки. Вчені винайшли спеціальний чіп, який можна підключити до мозку.