Сперечатись марно: вчені з’ясували, чому ніколи не вдається переконати свого суперника

Нейрони мозку людей зі схожими поглядами працюють однаково, а у суперників різняться

Опоненти при розмові на ту саму тему не можуть зійтися в думках через те, що вибірково споживають ту чи іншу інформацію. Робота мозку в моменти, коли йдеться про небайдужу тему, схожа на унікальний відбиток пальця, тільки нейронний.

Такі висновки зробили американські вчені з Університету Брауна, повідомляє Science Advances. Для свого дослідження вони попросили лібералів та консерваторів подивитися одні й ті самі новини.

Під час експерименту, в якому брали участь 44 особи, дослідники провели аналіз мозку за допомогою МРТ. Вони оцінили рівень нейронної синхронності, тобто скоординованих реакцій мозку в момент однієї дії. Спочатку піддослідні читали новини, в яких були написані слова-тригери на кшталт "імміграція" або "аборт". Після чого їм показали однакові ролики новин, в яких ведучий нейтрально повідомляв про ті ж аборти або спекотні дебати з приводу імміграції. Під час експерименту дослідники виміряли активність мозку добровольців.

Одним із методів учених став аналіз подібності уявлень: коли людина бачить просте і статичне зображення — наприклад, те чи інше слово, — її мозок представлятиме це слово з певною активністю. Це схоже на унікальний відбиток пальця людини, лише нейронний, який кодує інформацію у головному мозку.

Проаналізувавши отриману інформацію, вчені з’ясували, що ці самі "нейронні відбитки" людей з однаковими політичними чи іншими поглядами схожі між собою. І, як наслідок, відрізняються у людей із різними поглядами. Вчені дійшли висновку, що сприйняття нейтрально поданої інформації таких людей відрізняється спочатку, навіть якщо вони отримують одні й самі дані.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому в природі не може існувати людей чи корів із зеленим кольором волосся. Вчені знайшли просте пояснення цьому.