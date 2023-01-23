Яка форма веселки насправді: вчений здивував відповіддю

Побачити веселку в небі після дощу можна лише в тому випадку, якщо Сонце знаходиться позаду того, хто спостерігає

Вчені з’ясували, що веселка має не таку форму, як усі звикли бачити в мультиках чи картинках. Виявляється, після дощу ми бачимо лише частину веселки, через яку переломлюється сонячне світло.

Як пишеLive Science, насправді веселка кругла. І її можна побачити в такій формі, але якщо дивитися в певних місцях.

За словами Майкла Кавуліча з Університету штату Колорадо, веселка стає видимою після того, як сонячне світло проходить через краплі дощу та заломлюється. Але в цей момент ми бачимо лише частину веселки у формі дуги, але її повна форма — кругла. Побачити справжню форму веселки можна, але тільки з певного місця огляду.

Більше того, краплі дощу також іншої форми, а не у вигляді сльози. Насправді крапля – це сфера. Більшість світла проходить через дощову краплю, переломлюється та відбивається з іншого боку. Коли світло потрапляє на краплю дощу, воно заломлюється, оскільки щільність води більша за щільність повітря. Світло продовжує рух далі по краплині, ще раз заломлюється і врешті-решт ділиться на знакові для веселки кольору.

"Краплі дощу мають сферичну форму, тому вони відображають світло у формі конуса. А на кінці конуса, як відомо, розташоване коло. Тому веселка справді кругла", — каже Кавуліч.

Щоб побачити веселку, Сонце має бути позаду того, хто дивиться на неї. Тільки в такому випадку можна побачити заломлення та відбиття сонячного світла у краплях дощу. Якщо ви рухатиметеся, то і веселка буде як би "рухатися" разом з вами. Але по відношенню до Сонця вона залишатиметься на місці. А зміни у веселці можна помітити тільки на сході або на заході сонця.

Щоб побачити круглу веселку, потрібно перебувати на великій висоті, і навіть тоді немає 100% гарантій. Наприклад, круглу веселку можна побачити з борту літака, з даху хмарочоса або з вершини високої гори.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені вигадали спосіб отримати прісну воду з океанів. Це зможе задовольнити потреби у питній воді 500 тисяч людей.