Незважаючи на спростування вчених, любителі старовини сподіваються на сенсацію.

Поки вчені ретельно готуються до розблокування підземного ходу до можливої гробниці Клеопатри, історія "підкинула" їм ще одну загадку.

Про неї розповідає видання Daily Mail з посиланням на сторінку Вищої ради Єгипту з давніх артефактів та археології в соціальній мережі.

Повідомляється, що під час розкопок у єгипетському Луксорі (поблизу міста Фіви) археологи виявили царську гробницю віком 3500 років. Знахідку було зроблено в Долині Цариць, відомої як Та-Сет-Неферу. За попередніми оцінками вчених, поховання належить 18 династії (1550/1549–1292 до н.е.). У цей період правили також деякі з найвідоміших фараонів Єгипту – Хатшепсут, Аменхотеп IV/Ехнатон та Тутанхамон.

Гробниця була знайдена біля підніжжя скелі, до похоронної камери вели вирубані в скелі сходинки. Повені протягом кількох століть зробили свою справу – гробниця була заповнена вапняком та піском, написи пошкоджені. Це завадило одразу визначити, хто тут похований. Поки навіть невідомо, чи знайдуть труну всередині усипальниці. Проте фахівці припускають, що гробниця належить молодшому члену царської родини. Можливо, це була одна із дружин синів фараона чи принцеса з роду Тутмосідів.

На думку вченого з Кембриджського університету Пірса Літерланда, гробниця належить дружині чи дочці фараона, водночас він виключив, що в ній знаходяться останки Нефертіті – дружини фараона Ехнатона, пошуки якоих ведуться вже давно.

З англійським колегою згоден і вчений із країни-агресора рф Максим Лебедєв.

На сайті любителів археології він підтвердив, що єгипетсько-британська експедиція відкрила на заході стародавніх Фів нову гробницю одного з членів царської родини вісімнадцятої династії, до якої належали такі знамениті правителі Єгипту, як Хатшепсут, Ехнатон та Тутанхамон. За його словами, пам’ятник виявили в пустельній долині (ваді) неподалік скельної гробниці царівни Неферура (дочки Хатшепсут і Тутмоса II). Поки що розчищено лише вхід, але вже відомо, що, незважаючи на сильні руйнування від регулярних підтоплень, у гробниці збереглися фрагменти розписів.

При цьому Лебедєв також спростував гіпотезу про те, що гробниця належить Нефертіті.

За його словами, знаменита цариця жила під час кінця правління вісімнадцятої династії, а гробниці тих часів розташовувалися в інших частинах Фіванського некрополя. Та місцевість, де було виявлено нову гробницю, використовувалася для поховання царських осіб, але першої половинивісімнадцятої династії й у середині правління династії.

Також вчений скептично налаштований щодо значущості знахідки: гробниця сильно зруйнована, доверху заповнена відкладеннями, які нанесли туди дощові води, тому зараз щось сказати дуже складно.

"Цілком може виявитися, що там практично нічого не буде ...", — збентежив археолог любителів давнини.

Нагадаємо, що раніше дослідники виявили найстарішу гробницю Єгипту. Вона орієнтована на зимове сонцестояння.