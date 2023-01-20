Несмотря на опровержения ученых, любители старины надеются на сенсаци

Пока ученые тщательно готовятся к разблокированию подземного хода в возможной гробнице Клеопатры, история "подбросила" им еще одну загадку.

О ней рассказывает издание Daily Mail со ссылкой на страницу Высшего совета Египта по древностям и археологии в социальной сети.

Сообщается, что в ходе раскопок в египетском Луксоре археологи обнаружили царскую гробницу возрастом 3500 лет. Находка была сделана в Долине Цариц, известной как Та-Сет-Неферу. По предварительным оценкам ученых, захоронение принадлежит 18-й династии (1550/1549–1292 до н.э.). В этот период правили также некоторые из самых известных фараонов Египта – Хатшепсут, Аменхотеп IV/Эхнатон и Тутанхамон.

Гробница была найдена у подножия утеса, к погребальной камере вели вырубленные в скале ступени. Наводнения в течение нескольких веков сделали свое дело – гробница была заполнена известняком и песком, надписи повреждены. Это помешало сразу определить, кто здесь захоронен. Пока даже неизвестно, найден ли гроб внутри усыпальницы. Однако специалисты предполагают, что гробница принадлежит младшему члену царской семьи. Возможно, это была одна из жен сыновей фараона или принцесса из рода Тутмосидов.

По мнению ученого из Кембриджского университета Пирса Литерланда, гробница принадлежит жене или дочери фараона, в то же время он исключил, что в ней находятся останки Нефертити – жены фараона Эхнатона, поиски захоронения которой ведутся уже давно.

С английским коллегой согласен и ученый из страны-агрессора рф Максим Лебедев.

На сайте любителей археологии он подтвердил, что египетско-британская экспедиция открыла на западе древних Фив новую гробницу одного из членов царской семьи восемнадцатой династии, к которой относились такие знаменитые правители Египта, как Хатшепсут, Эхнатон и Тутанхамон. По его словам, памятник обнаружили в пустынной долине (вади) недалеко от предполагаемой скальной гробницы царевны Неферура (дочери Хатшепсут и Тутмоса II). Пока расчищен только вход, но уже известно, что, несмотря на сильные разрушения от регулярных подтоплений, в гробнице сохранились фрагменты росписей.

При этом Лебедев также опроверг гипотезу о том, что гробница принадлежит Нефертити.

По его словам, знаменитая царица жила во время конца правления восемнадцатой династии, а гробницы того времени располагались в других частях Фиванского некрополя. Та местность, где была обнаружена новая гробница, использовалась для погребения царских особ, но в первой половине восемнадцатой династии и в середине правления династии.

Также ученый скептически настроен относительно значимости находки: гробница сильно разрушена, доверху заполнена отложениями, которые туда нанесли дождевые воды, поэтому сейчас что-то сказать очень сложно.

"Вполне может оказаться, что там практически ничего не будет…", – обескуражил археолог любителей древности.

Напомним, что ранее исследователи обнаружили самую старую гробницу Египта. Она ориентирована на зимнее солнцестояние.