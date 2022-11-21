Исследователи обнаружили самую старую гробницу Египта. Она ориентирована на зимнее солнцестояние (видео)

Гробница точно зафиксировала весь солнечный цикл, связанный с идеей возрождения

Несмотря на то, что артефакты, связанные с правителями Древнего Египта, часто находят в различных странах Ближнего Востока, больше всего тайн, конечно, хранится в земле нынешнего египетского государства.

Доказательством этого факта стала находка, обнаруженная исследователями из Университета Малаги (UMA) и Университета Хаэна (UJA). Согласно утверждениям ученых, им удалось найти самую старую гробницу Древнего Египта, ориентированную на зимнее солнцестояние.

Расположенная в некрополе Куббет-эль-Хава (Асуан), она точно ориентирована на восход солнца в день зимнего солнцестояния таким образом, что солнечные лучи заливают своим светом место, предназначенное для размещения статуи правителя город Элефантина, живший в конце XII династии, около 1830 г. до н.э. Об этом пишет Heritage Daily.

Таким образом, гробница точно зафиксировала весь солнечный цикл, связанный с идеей возрождения. В то время как зимнее солнцестояние означало начало победы солнечного света над тьмой, летнее солнцестояние обычно совпадало с началом ежегодного разлива Нила, поэтому оба события имели важную символику, связанную с воскресением умершего правителя.

По словам ученых, для достижения совершенства в ориентации древнегипетский архитектор просто использовал двухлоктевой шест длиной около одного метра, квадрат и некоторые одежды, с которыми он смог точно рассчитать ориентацию погребальной часовни и расположение статуи губернатора.

Его мастерство доказало специальное программное обеспечение (Dialux Evo), воспроизводящее положение солнца относительно горизонта в древние времена.

"Это исследование показывает, что египтяне были способны вычислять положение солнца и ориентацию его лучей для проектирования своих памятников. Хотя гробница № 33 Куббет-эль-Хава является старейшим из когда-либо найденных образцов, она, безусловно, не единственная", — считают ученые.

И предполагают, что вскоре будут обнаружены и другие, не менее интересные находки.

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