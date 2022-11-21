Дослідники виявили найстарішу гробницю Єгипту. Вона орієнтована на зимове сонцестояння (відео)

Гробниця точно зафіксувала весь сонячний цикл, пов’язаний із ідеєю відродження

Незважаючи на те, що артефакти, пов’язані з правителями Стародавнього Єгипту, часто знаходять у різних країнах Близького Сходу, найбільше таємниць, звичайно, зберігається у землі нинішньої єгипетської держави.

Доказом цього факту стала знахідка, виявлена дослідниками з Університету Малаги (UMA) та Університету Хаена (UJA). Згідно з твердженнями вчених, їм вдалося знайти найстарішу гробницю Стародавнього Єгипту, орієнтовану на зимове сонцестояння.

Розташована в некрополі Куббет-ель-Хава (Асуан), вона точно орієнтована на схід сонця в день зимового сонцестояння таким чином, що сонячні промені заливають своїм світлом місце, призначене для розміщення статуї правителя міста Елефантіна, який жив в кінці XII династії, близько 1830. до н.е. Про це пише Heritage Daily.

Таким чином, гробниця зафіксувала весь сонячний цикл, пов’язаний з ідеєю відродження. У той час як зимове сонцестояння означало початок перемоги сонячного світла над темрявою, літнє сонцестояння зазвичай збігалося з початком щорічного розливу Нілу, тому обидві події мали важливу символіку, пов’язану з воскресінням померлого правителя.

За словами вчених, для досягнення досконалості в орієнтації давньогипетський архітектор просто використав дволіктьову жердину довжиною близько одного метра, квадрат і деякі предмети одягу, за допомгою яких він зміг точно розрахувати орієнтацію похоронної каплиці та розташування статуї губернатора.

Його майстерність довело спеціальне програмне забезпечення (Dialux Evo), яке відтворює положення сонця щодо горизонту у давнину.

"Це дослідження показує, що єгиптяни були здатні обчислювати положення сонця та орієнтацію його променів для проектування своїх пам’яток. Хоча гробниця № 33 Куббет-ель-Хава є найстарішою з будь-коли знайдених, вона, безумовно, не єдина ", — вважають вчені. .

І припускають, що незабаром буде виявлено й інші, не менш цікаві знахідки.

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