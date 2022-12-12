Мир на пороге возможных открытий: найден тоннель к гробнице Клеопатры

Открытие гробницы может переписать историю Древнего Египта

В изобилующем древними памятками Египте в ноябре произошло событие, которое может изменить представление об истории человечества: экскаваторы обнаружили туннель под храмом Тапосирис Магна, к западу от древнего города Александрия, который, по их предположению, мог вести к гробнице царицы Клеопатры.

Об этом пишет российское издание со ссылкой на en-vols.

Доказательств того, что это действительно так, еще предстоит увидеть, но такое открытие, предполагают авторы статьи, было бы крупной находкой, способной переписать то, что мы знаем о самой известной царице Египта.

Согласно древнегреческому писателю Плутарху, написавшему биографию мужа Клеопатры, римского полководца Марка Антония, и автору самого длинного и подробного описания последних дней правления Клеопатры, и Антоний, и Клеопатра были похоронены в мавзолее Клеопатры.

Согласно Плутарху, в день, когда Август и его римские войска вторглись в Египет и захватили Александрию, Антоний пал на свой меч, умер на руках Клеопатры, а затем был похоронен в мавзолее. Спустя две недели Клеопатра отправилась в мавзолей, чтобы совершить подношения и совершить возлияния, и покончила с собой до сих пор неизвестным способом (популярное заблуждение, что ее укусил змея). Ее тоже тогда похоронили в мавзолее.

В последующие дни сын Антония Марк Антоний Антилл и сын Клеопатры Птолемей XV Цезарь (также известный как Цезарион, "Маленький Цезарь") были убиты римскими войсками, и двое молодых людей, возможно, также были похоронены там.

Если бы мавзолей Клеопатры еще не исчез под волнами Средиземного моря вместе с большей частью эллинистического города Александрии и однажды был бы найден, это было бы почти беспрецедентным археологическим открытием.

Количество новой информации, которую египтологи, классики, древние историки и археологи могли бы почерпнуть из его содержания, было бы огромным. По большей части наши знания о Клеопатре и ее правлении исходят из древнегреческих и римских литературных источников, написанных после ее смерти и изначально враждебных египетской царице. У нас не так много свидетельств, раскрывающих египетский взгляд на Клеопатру, но то, что у нас есть, например, почетные рельефы на храмах, которые она построила, и обеты, посвященные ее подданными, дает нам совершенно иное представление о ней.

На сегодняшний день не найдено ни одной другой гробницы птолемеевского правителя. Сообщается, что все они были расположены в дворцовом квартале Александрии и, как полагают, находятся под водой, как и остальная часть этой части города.

"Но должны ли мы надеяться найти останки Клеопатры и проанализировать их? От Тутанхамона до обычных древних египтян, чьи мумии раскапывали на протяжении веков, существует долгая история бесхозяйственности и жестокого обращения" – задается вопросом автор статьи.

Напомним, ранее была найдена неразграбленная пещера времен фараона Рамсеса II.