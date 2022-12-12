Світ на порозі можливих відкриттів: знайдено тунель до гробниці Клеопатри

Відкриття гробниці може переписати історію Стародавнього Єгипту

У багатому на стародавні пам’ятки Єгипту в листопаді відбулася подія, яка може змінити уявлення про історію людства: екскаватори виявили тунель під храмом Тапосиріс Магна, на захід від древнього міста Олександрія, який, за їхнім припущенням, міг вести до гробниці цариці Клеопатри.

Про це пише російське видання з посиланням на en-vols.

Доказів того, що це дійсно так, ще треба побачити, але таке відкриття, припускають автори статті, було б великою знахідкою, здатною переписати те, що ми знаємо про найвідомішу царицю Єгипту.

Згідно з давньогрецьким письменником Плутархом, який написав біографію чоловіка Клеопатри, римського полководця Марка Антонія, і автора найдовшого і докладного опису останніх днів правління Клеопатри, і Антоній, і Клеопатра були поховані в мавзолеї Клеопатри.

Згідно з Плутархом, у день, коли Август і його римські війська вторглися до Єгипту і захопили Олександрію, Антоній упав на свій меч, помер на руках Клеопатри, а потім був похований у мавзолеї. Через два тижні Клеопатра вирушила в мавзолей, щоб здійснити підношення і здійснити виливання, і наклала на себе руки досі невідомим способом (популярна помилка, що її вкусила змія). Її теж тоді поховали у мавзолеї.

У наступні дні син Антонія Марк Антоній Антилл і син Клеопатри Птолемей XV Цезар (також відомий як Цезаріон, "Маленький Цезар") були вбиті римськими військами, і двох молодих людей, можливо, також поховали там.

Якби мавзолей Клеопатри ще не зник під хвилями Середземного моря разом з більшою частиною елліністичного міста Олександрії і одного разу був би знайдений, це було б майже безпрецедентне археологічне відкриття.

Кількість нової інформації, яку єгиптологи, класики, давні історики та археологи могли б почерпнути з його змісту, було б величезним. Здебільшого наші знання про Клеопатру та її правління виходять із давньогрецьких та римських літературних джерел, написаних після її смерті та спочатку ворожих єгипетській цариці. У нас не так багато свідчень, що розкривають єгипетський погляд на Клеопатру, але те, що ми маємо, наприклад, почесні рельєфи на храмах, які вона збудувала, і обітниці, присвячені її підданим, дає нам зовсім інше уявлення про неї.

На сьогоднішній день не знайдено жодної іншої гробниці птолеміївського правителя. Повідомляється, що всі вони були розташовані у палацовому кварталі Олександрії і, як вважають, перебувають під водою, як і решта цієї частини міста.

"Але чи можемо ми сподіватися знайти останки Клеопатри і проаналізувати їх? Від Тутанхамона до звичайних стародавніх єгиптян, чиї мумії розкопували протягом століть, існує довга історія безгосподарності та жорстокого поводження" — запитує автор статті.

Нагадаємо, раніше було знайдено нерозграбовану печеру часів фараона Рамсеса II.