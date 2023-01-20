Розслаблює: вчені назвали популярну пісню, яка допомагає заснути

Нове дослідження показало цікаві результати

Є багато різних засобів, щоб швидше заснути, — деякі використовують білий шум та методики військових. Однак останні дослідження показують, що насправді навіть популярні пісні можуть допомогти швидше поринути у сон.

Такого висновку дійшли дослідники Орхуського університету в Данії. Відповідну статтю вони опублікували у січні 2023 року у журналі PLoS One, повідомляє Daily Express.

В рамках дослідження проаналізували майже тисячу плейлистів та понад 225 тисяч треків Spotify, порівнювали звукові характеристики звичайної музики та спеціальних доріжок для сну.

Було встановлено, що музика для сну здебільшого м’якша, повільніша, інструментальніша, проте деякі навпаки краще засипали від гучніших і динамічніших пісень.

Серед таких треків, кажуть вчені, є й популярні пісні, серед яких "Lovely" Біллі Айліш та Халіда, випущена у 2018 році, — вона потенційно може допомогти розслабитися та заснути.

Якщо ж Ви не можете спати під звуки музики, раніше "Телеграф" публікував сім дієвих порад, які теж допоможуть заснути.