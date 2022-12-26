Напоїти весь світ: вчені вигадали спосіб отримати прісну воду з океанів

Розробка здатна напоїти півмільйона людей

На Землі лише 2,5% прісної води із загального обсягу, частина з якого – це льодовики та снігові шапки гір. Але цього не вистачає на всіх людей. Вчені розробили проект пристрою для перетворення океанічної пари на питну воду. Він зможе задовольнити потреби у питній воді 500 тисяч людей.

Докладніше про цю розробку розповіли на порталі Science Alert.

Тала вода з льодовиків потрапляє до океану внаслідок глобального потепління. Це руйнує біосклад океанів, а сама вода просто зникає в нікуди. За прогнозами вчених, дефіцит питної води вже існує, а найближчими роками лише посилиться.

Американські вчені з університету Урбана-Шампейна запропонували використовувати у якості прісної води пару над океаном. Її запаси якраз безмежні.

Щоб перетворювати пару у воду, вони розробили спеціальний прилад, розміром з круїзний лайнер. Машина 210 м завширшки і 100 м заввишки працює за принципом дії природного круговороту води.

Що робить пристрій:

частина апарату розміщена у воді, а інша на суші;

вентилятори першої частини пристрою заганяють пару в систему охолодження на березі;

пар конденсується, переходячи у рідкий стан.

Ця установка може працювати на відновлюваних джерелах енергії, наприклад, на сонячних батареях. Її головна перевага — стійкість до кліматичних змін та можливість працювати у посушливих регіонах, наприклад, на більшій частині африканського континенту.

Тільки одна така система, за словами вчених, може потенційно задовольнити середньодобову потребу у воді приблизно 500 000 людей.

"Цього раніше не робили, і я думаю, що це тому, що дослідники так зосереджені на наземних рішеннях. Однак наше дослідження показує, що інші варіанти справді існують", - каже дослідниця Франсіна Домінгес.

Згідно з кліматичними прогнозами, потік пари над океанами тільки збільшуватиметься з роками, забезпечуючи жителям Землі ще більші запаси питної води.

"Отже, ідея, яку ми пропонуємо, буде здійснена в умовах зміни клімату. Ми вважаємо, що запропонований метод може задовольнити потреби людства у воді у великих масштабах", — вважає провідний інженер проекту Правін Кумар.

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