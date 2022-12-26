Сонце знову атакує: названо дату наступної магнітної бурі

Через активність Сонця Землю знову чекає магнітна буря

Протягом усього грудня 2022 року Землю накривали магнітні бурі, і новий тиждень не став винятком. Новий сплеск геомагнітної активності очікується вже 27 грудня.

Так, за даними сайту відстеження космічної погоди Spaceweather, у вівторок чергова магнітна буря завдасть "удару" нашій планеті. Вона пов’язана з потоком заряджених частинок, викинутих Сонцем. При цьому напруженість магнітного поля буде слабкою, а саме категорією G1.

Повідомляється, що потік заряджених частинок пов’язаний із корональним викидом маси (СМЕ), який стався на нашій зірці напередодні Різдва (24 грудня). Через геомагнітну активність в Арктиці прогнозують північне сяйво.

Як може відчуватися магнітна буря

Під час високої активності геомагнітного поля літні, метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати біль у голові, серці, суглобах та спині. Також багато хто може відчувати нездужання, дратівливість, депресію та швидку стомлюваність.

Обережним у ці дні необхідно бути і громадяна з хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Що собою являє магнітна буря

Магнітними бурями є обурення геомагнітного поля нашої планети, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб. Вони утворюються, коли в околиці нашої планети врізаються обурені потоки сонячного вітру та взаємодіють із магнітосферою нашої планети.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на яку погоду можна очікувати українцям від початку 2023 року.

Також ми повідомляли, що буде з погодою в Україні в останній тиждень 2022 року.