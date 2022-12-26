Напоить весь мир: ученые придумали способ получить пресную воду из океанов

Разработка способна напоить полмиллиона человек

На Земле только 2,5% пресной воды из общего объема, часть из которого — это ледники и снежные шапки гор. Но этого не хватает на всех жителей планеты. Ученые разработали проект устройства для превращения океанического пара в питьевую воду. Он сможет удовлетворить потребности в питьевой воде 500 тысяч человек.

Подробнее об этой разработке рассказали на портале Science Alert.

Талая вода из ледников попадает в океан в результате глобального потепления. Это разрушает биосостав океанов, а сама вода просто исчезает в никуда. По прогнозам ученых, дефицит питьевой воды уже существует, а в ближайшие годы только усилится.

Американские ученые из университета Урбана-Шампейна предложили использовать в качестве пресной воды пар над океаном. Его запасы как раз-таки безграничны.

Чтобы превращать пар в воду они разработали специальный прибор, размером с круизный лайнер. Машина 210 м в ширину и 100 м в высоту работает по принципу действия природного круговорота воды.

Что делает устройство:

часть аппарата размещена в воде, а другая на суше;

вентиляторы первой части устройства загоняют пар в систему охлаждения на берегу;

пар конденсируется, переходя в жидкое состояние.

Эта установка может работать на возобновляемых источниках энергии, например, на солнечных батареях. Ее главное преимущество — устойчивость к климатическим изменениям и возможность работать в засушливых регионах, например на большей части африканского континента.

Только одна такая система, по словам ученых, может потенциально удовлетворить среднесуточную потребность в воде примерно 500 000 человек.

"Этого раньше не делали, и я думаю, что это потому, что исследователи так сосредоточены на наземных решениях. Однако наше исследование показывает, что другие варианты действительно существуют", — говорит исследовательница Франсина Домингес.

Согласно климатическим прогнозам, поток пара над океанами будет только увеличиваться с годами, обеспечивая жителям Земли еще большие запасы питьевой воды.

"Следовательно, идея, которую мы предлагаем, будет осуществима в условиях изменения климата. Мы считаем, что предложенный метод может удовлетворить потребности человечества в воде в больших масштабах", — считает ведущий инженер проекта Правин Кумар.

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