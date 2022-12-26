Солнце вновь атакует: названа дата следующей магнитной бури

Из-за активности Солнца Землю вновь ожидает магнитная буря

На протяжении всего декабря 2022 года Землю накрывали магнитные бури, и новая неделя не стала исключением. Новый всплеск геомагнитной активности ожидается уже 27 декабря.

Так, по данным сайта отслеживания космической погоды Spaceweather, во вторник очередная магнитная буря нанесет "удар" по нашей планете. Она будет связана с потоком заряженных частиц, выброшенных Солнцем. При этом напряжённость магнитного поля будет слабой, а именно категории G1.

Сообщается, что поток заряженных частиц связан с корональным выбросом массы (СМЕ), который произошел на нашей звезде в канун Рождества (24 декабря). Из-за геомагнитной активности в Арктике прогнозируют северное сияние.

Как может ощущаться магнитная буря

Во время высокой активности геомагнитного поля пожилые, метеозависимые и беременные люди могут ощущать боли в голове, сердце, суставах и спине. Также многие могут чувствовать недомогание, раздражительность, депрессию и быструю утомляемость.

Осторожным в эти дни необходимо быть и граждана с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Что из себя представляет магнитная буря

Магнитными бурями являются возмущения геомагнитного поля нашей планеты, которые могут длится от нескольких часов и до нескольких суток. Они образуются, когда в окрестности нашей планеты врезаются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты.

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