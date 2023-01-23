Какая форма радуги на самом деле: ученый удивил ответом

Увидеть радугу в небе после дождя можно только в том случае, если Солнце находится позади того, кто наблюдает

Ученые выяснили, что радуга имеет не такую форму, как все привыкли видеть в мультиках или на картинках. Оказывается, после дождя мы видим лишь часть радуги, через которую преломляется солнечный свет.

Как пишет Live Science, на самом деле радуга круглая. И ее можно увидеть в такой форме, но, если смотреть в определенных местах.

По словам Майкла Кавулича из Университета штата Колорадо, радуга становится видимой после того, как солнечный свет проходит через капли дождя и преломляется. Но в этот момент мы видим только часть радуги в форме дуги, но полная ее форма — круг. Увидеть настоящую форму радуги можно, но только из определенного местам осмотра.

Более того, капли дождя также другой формы, а не в виде слезы. На самом деле капля — это сфера. Большинство света проходит через дождевую каплю, преломляется и отражается с другой стороны. Когда свет попадает на каплю дождя, он преломляется, так как плотность воды больше плотности воздуха. Свет продолжает движение дальше по капле, еще раз преломляется и в конце концов делится на знаковые для радуги цвета.

"Капли дождя имеют сферическую форму, поэтому они отражают свет в форме конуса. А на конце конуса, как известно, расположен круг. Поэтому радуга действительно круглая", — говорит Кавулич.

Чтобы увидеть радугу, Солнце должно находиться позади того, кто смотрит на нее. Только в таком случае можно увидеть преломление и отражение солнечного света в каплях дождя. Если вы будете двигаться, то и радуга будет как бы "двигаться" вместе с вами. Но относительно Солнца, она будет оставаться на месте. А изменения в радуге можно заметить только на восходе или на закате.

Чтобы увидеть круглую радугу, нужно находиться на большой высоте, и даже тогда нет 100% гарантий. К примеру, круглую радугу можно увидеть с борта самолета, с крыши небоскреба или с вершины высокой горы.

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