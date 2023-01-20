Расслабляет: ученые назвали популярную песню, которая помогает уснуть

Новое исследование показало интересные результаты

Есть много различных средств, чтобы быстрее уснуть, — некоторые прибегают к белому шуму и методикам военных. Однако последние исследования показывают, что на самом деле даже популярные песни могут помочь скорее погрузиться в сон.

К такому выводу пришли исследователи Орхусского унирвеситета в Дании. Соответствующую статью они опубликовали в январе 2023 года в журнале PLoS One, сообщает Daily Express.

В рамках исследования проанализировали почти тысячу плейлистов и более 225 тысяч треков Spotify, сравнивали звуковые характеристики обычной музыки и специальных дорожек для сна.

Было установлено, что музыка для сна в большинстве своем более мягкая, медленная, инструментальная, однако некоторые наоборот лучше засыпали от более громких и динамичных песен.

Среди таких треков, говорят ученые, есть и популярные песни, среди которых "Lovely" Билли Айлиш и Халида, выпущенная в 2018 году, — она потенциально может помочь расслабиться и уснуть.

Если же Вы не можете спать под звуки музыки, — ранее "Телеграф" публиковал семь действенных советов, которые тоже помогут заснуть.