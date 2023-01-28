Чому виникає бажання напитися до непритомності: вчені натрапили на парадокс
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Вчені дійшли до несподіваного висновку
Хоч як це парадоксально це може звучати, але в більшості випадків бажання напитися до втрати свідомості у людей виникає через позитивні переживання, а не негативні.
Такого висновку дійшла група вчених з Австралії та США, а результати їх досліджень були викладені в журналі Clinical & Experimental Research.
Дослідники проаналізували сотні публікацій у соцмережі Twitter, в яких користувачі висловлювали бажання напитися до втрати свідомості та дійшли висновку, що основними причинами цього є стрес, а також свята, спортивні та робочі досягнення.
Тобто більшість причин носить все ж таки позитивне емоційне забарвлення.
Також вчені встановили, що лише деякі з цих людей відмовилися від своїх планів, а більшість наступного дня все ж таки повідомляла у соцмережах, що не пам’ятають того, що відбувалося напередодні.
Фахівці додали, що такі експерименти над собою загрожують розвитком серцево-судинних та ракових захворювань.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про види алкоголю, яких важче похмілля, а також про те, як позбутися дискомфорту, якщо напередодні переборщили зі спиртним.
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