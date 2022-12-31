Запивати чи закушувати: як правильно вживати міцний алкоголь

Рекомендації лікарів, які допоможуть добре почуватися після святкового застілля

Чимало любителів міцних спиртних напоїв звикли їх запивати чи навіть "занюхувати". Однак, на думку лікарів, аби уникнути важких наслідків вживання алкоголю, без ситної їжі під час застілля не обійтися. А Новий рік 2023 — це якраз той час, коли більшість планує трохи посидіти за святковим столом і перехилити кілька чарок.

Що краще — запивати чи закушувати — розбирався портал yak-zrobyty.in.ua. Ми також розповімо, якій їжі віддавати перевагу, вживаючи міцний алкоголь, і якою має бути ідеальна закуска.

Запивати чи закушувати?

На думку лікарів, запивати горілку без гарної закуски не можна. Це прискорить процес сп’яніння і поступово призведе до виникнення проблем зі шлунково-кишковим трактом. Категорично забороняється запивати горілку газованими напоями, адже вони насичені бульбашками кисню, який тільки підсилює дію алкоголю.

Вживання правильної їжі дозволяє контролювати швидкість сп’яніння. Якщо людина збирається не тільки поїсти та випити, а хоче провести час за святковим столом із користю — поспілкуватися з друзями й підняти собі настрій, то без якісної закуски не обійтися.

Якою має бути ідеальна закуска до міцних напоїв

Щоб правильно закушувати, треба подавати страви до горілки в строгій послідовності. Всю закуску умовно ділять на 3 види:

Поживна. Сюди відносяться гарячі м’ясні та рибні страви. Закуску цієї категорії з’їдають на початку застілля. Її завдання — підготувати організм до прийняття міцного алкоголю і позбавити від печіння у роті та горлі після випитої чарки. Та, що обгортає. Страви цієї групи їдять через деякий час після поживних. Це бульйони, супи і салати. Завдання такого виду закуски — закріпити смакові відчуття й уповільнити процес сп’яніння. Омиваючі. Ці страви подають останніми. Вони готують організм до чергової порції міцного напою. До цієї групи належать пряні салати, мариновані огірки, солоні грибочки, квашена капуста, сік тощо.

Пам’ятайте, що вживати алкоголь треба відповідально. Ваше здоров’я — у ваших руках. У новорічну ніч стежте за тим, аби святкове застілля не перетворилося у проблему.

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