Цьому не наливати: чотири знаки Зодіаку, які зовсім не вміють пити

Козеріг, Лев, Телець та Водолій часто влаштовують сцени на вечірках через те, що перебрали

Деякі знаки Зодіаку — ще ті домосіди, вони люблять залишатися вдома і виходять на вулицю в дуже крайніх випадках, в галасливих компаніях і на вечірках їх не зустрінеш. Інші ж представники зодіакального кола не проти розважитися та випити чогось міцного. Ось тільки потоваришувати з алкоголем у них ніяк не виходить.

Астрологи заявили, що проблеми з алкоголем найчастіше можуть виникати у таких знаків Зодіаку — Козерога, Лева, Тельця, Водолія. Вони погано справляються із сп’янінням і можуть створити драму у розпал свята. Під "градусом" їхнє почуття самоконтролю притуплюється до нуля.

Козеріг

Спочатку цей знак залишається обережним, потягуючи міцні напої, оскільки чудово усвідомлює – справляється з алкоголем погано. Але в міру того, як випивка росте, Козероги повністю забувають про свої здібності та зрештою можуть закотити істерику й створити гігантський безлад у компанії. Гороскоп для Козерога на сьогодні читайте на сайті.

Лев

Леви люблять здаватися крутими і заради цього п’ють, і п’ють зайве. Можуть фліртувати чи плакати, оскільки це найпристрасніший знак Зодіаку. Леви зазвичай бурхливо висловлюють свої почуття та настрої. Вони стають руйнівниками вечірок, як тільки напиваються. Що підготували зірки Левам – розповість гороскоп на сьогодні.

Телець

Тільці — волелюбні душі, й вони ніколи не відмовляться від вечірок і клубів. Отримуючи задоволення, вони часто забувають про свої обмеження та випивають надто багато алкоголю. Тільці захоплені ідеєю напитися і насолодитися життям повною мірою, але їхнє неконтрольоване "я" швидше змушує їх влаштовувати сцени, які потім гаряче обговорюються людьми. Чого чекати від цього дня Тельцю, дізнайтесь у його гороскопі на сьогодні.

Водолій

Народжені під цим знаком люди зазвичай поводяться сором’язливо, але як тільки вони напиваються, їхнє внутрішнє справжнє "я" виходить назовні, що може бути досить небезпечним для атмосфери вечірки. Алкоголь викликає у них сильний кайф. На жаль, напившись, Водолії можуть рюмсати і плакати через що завгодно. Про те, до чого готуватись Водолію сьогодні, йдеться в індивідуальному гороскопі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які люди вміють "читати" почуття інших. Це найчутливіші знаки Зодіаку.