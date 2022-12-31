Запивать или закусывать: как правильно употреблять крепкий алкоголь

Рекомендации врачей, которые помогут хорошо чувствовать себя после праздничного застолья

Многие любители крепких спиртных напитков привыкли их запивать или даже "занюхивать". Однако, по мнению врачей, во избежание тяжелых последствий употребления алкоголя без сытной пищи во время застолья не обойтись. А Новый год 2023 – это как раз то время, когда большинство планирует немного посидеть за праздничным столом и опрокинуть несколько рюмок.

Что лучше – запивать или закусывать – разбирался портал yak-zrobyty.in.ua. Мы также расскажем, какой пище отдавать предпочтение, употребляя крепкий алкоголь, и какой должна быть идеальная закуска.

Запивать или закусывать?

По мнению врачей, запивать водку без хорошей закуски нельзя. Это ускорит процесс опьянения и постепенно приведет к возникновению проблем с желудочно-кишечным трактом. Категорически запрещается запивать водку газировками, ведь они насыщены пузырьками кислорода, который только усиливает действие алкоголя.

Употребление правильной пищи позволяет контролировать скорость опьянения. Если человек собирается не только поесть и выпить, а хочет провести время за праздничным столом с пользой — пообщаться с друзьями и поднять настроение, то без качественной закуски не обойтись.

Какой должна быть идеальная закуска к крепким напиткам

Чтобы правильно закусывать, нужно подавать блюда к водке в строгой последовательности. Всю закуску условно делят на 3 вида:

Питательная. Сюда относятся горячие мясные и рыбные блюда. Закуску этой категории съедают в начале застолья. Ее задача – подготовить организм к принятию крепкого алкоголя и избавить от жжения во рту и горле после выпитой рюмки. Обертываемая. Блюда этой группы едят спустя время после питательных. Это бульоны, супы и салаты. Задача такого вида закуски – закрепить вкусовые ощущения и замедлить процесс опьянения. Омывающие. Эти блюда подают последними. Они готовят организм к очередной порции крепкого напитка. К этой группе относятся пряные салаты, маринованные огурцы, соленые грибочки, квашеная капуста, сок и т.д.

Помните, что употреблять алкоголь нужно ответственно. Ваше здоровье – в ваших руках. В новогоднюю ночь следите за тем, чтобы праздничное застолье не превратилось в проблему.

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