Этому не наливать: четыре знака Зодиака, которые совсем не умеют пить

Козерог, Лев, Телец и Водолей часто устраивают сцены на вечеринках из-за того, что перепили

Некоторые знаки Зодиака – еще те домоседы, они обожают оставаться дома и выходят на улицу в очень крайних случаях, в шумных компаниях и на вечеринках их не встретишь. Другие же представители зодиакального круга не против поразвлечься и выпить чего-то горячительного. Вот только подружиться с алкоголем у них никак не получается.

Астрологи заявили, что проблемы с алкоголем чаще всего могут возникать у таких знаков Зодиака — Козерога, Льва, Тельца, Водолея. Они плохо справляются с опьянением и могут создать драму в разгар праздника. Под "градусом" их чувство самоконтроля притупляется до нуля.

Козерог

Поначалу этот знак остается осторожным, потягивая крепкие напитки, поскольку прекрасно осознает — справляется с алкоголем плохо. Но по мере того, как выпивка растет, Козероги полностью забывают о своих способностях и в конечном итоге могут закатить истерику и создать гигантский беспорядок в компании. Гороскоп для Козерога на сегодня читайте на сайте.

Лев

Львы любят казаться крутыми и ради этого пьют, и пьют лишнее. Могут флиртовать или плакать, так как это самый страстный знак Зодиака. Львы обычно бурно выражают свои чувства и настроения. Они становятся разрушителями вечеринок, как только напиваются. Что подготовили звезды Львам – расскажет гороскоп на сегодня.

Телец

Тельцы — свободолюбивые души, и они никогда не откажутся от вечеринок и клубов. Получая удовольствие, они часто забывают о своих ограничениях и выпивают слишком много алкоголя. Тельцы увлечены идеей напиться и насладиться жизнью в полной мере, но их неконтролируемое "я" скорее заставляет их устраивать сцены, которые потом горячо обсуждаются людьми. Чего ждать от этого дня Тельцу, узнайте в его гороскопе на сегодня.

Водолей

Рожденные под этим знаком люди обычно ведут себя застенчиво, но как только они напиваются, их внутреннее истинное "я" выходит наружу, что может быть довольно опасно для атмосферы вечеринки. Алкоголь вызывает у них очень сильный кайф. К сожалению, напившись, Водолеи могут хныкать и плакать из-за чего угодно. О том, к чему готовиться Водолею сегодня, говорится в индивидуальном гороскопе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие люди умеют "читать" чувства других. Это самые чуткие знаки Зодиака.