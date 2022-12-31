Что сделать, чтобы всю ночь пить и не пьянеть: 7 правил, которые спасут от "отключки"

Если следовать этим простым советам, перенести новогоднюю ночь "на ногах" будет гораздо проще

До Нового года 2023 года остаются считанные часы. И хотя громких празднований в этом году не будет, многие планируют встречать Черного Кролика в компании друзей или родных — за праздничным столом. Скорее всего, такой "поздний ужин" не обойдется без алкогольных напитков — крепких и не очень.

Если планируете опрокинуть несколько бокалов шампанского или просто пару рюмок, убедитесь, что после этого вам не будет плохо. Мы подготовили для вас 7 эффективных советов, которые помогут не пьянеть слишком сильно и дождаться утра с ясной головой. Главными правилами "как пить и не пьянеть" поделился УНН.

Топ-7 правил, как употреблять спиртное и не пьянеть слишком быстро

Предпочитать горячие закуски. Алкоголь нужно хорошо закусывать горячей едой. Мясные блюда, рыба, вареный картофель с маслом или салом, а еще петрушка и лимон существенно снижают степень опьянения. При этом, если планируете употреблять крепкие напитки, лучше отказаться от экзотических блюд, которые раньше не пробовали, потому что их сочетание с алкоголем может привести к неожиданным последствиям. Не забывайте об активированном угле и жирной пище. Если заранее подготовиться не удалось, эта парочка все равно даст результат. Алкоголь необходимо закусывать, но одновременно важно и не переедать, ведь рискуете получить обратный эффект. Не смешивать напитки и не снижать градус. Лучше всего остановить свой выбор на каком-нибудь одном алкогольном напитке. Мешать разные виды спиртного не стоит, потому что такое развлечение может иметь очень непредсказуемые последствия. Не пить газированные жидкости. Газированные напитки ускоряют доставку спирта в мозг, поэтому лучше избегайте пива, шампанского и сладкой газировки. Надо разбавлять алкоголь. Этот способ известен еще со времен древних греков, которые любили употреблять вино в больших количествах, но не уважали тех, кто быстро пьянел. Разбавленный водой или соком коктейль можно потягивать чуть ли не весь вечер и при этом оставаться в здравом уме. Не задерживайте спиртное во рту. Не стоит долго держать крепкие напитки во рту, ведь алкоголь всасывается в кровь не только из стенок желудка, но и с кровеносных сосудов в полости рта. В таком случае опьянение наступает почти мгновенно, поскольку этиловый спирт попадает прямо в мозг, минуя желудок и печень. Пить крепкий алкоголь желательно одним глотком, а коктейлей, которые пьются через соломинку, лучше избегать, если гулянье затягивается на всю ночь. Отказ от табака. В большей степени этот совет касается людей, которые курят нерегулярно. В буквальном смысле их может свалить с ног не столько количество выпитого, сколько всего одна выкуренная после этого сигарета.

Помните, что злоупотреблять спиртными напитками – вредно для здоровья. Будьте осторожны и не навредите себе.

Раньше мы делились красивыми поздравлениями с Новым годом в стихах и прозе, а также подборкой замечательных новогодних картинок, которые можно прислать вашим родным и друзьям, чтобы поздравить их с Новым годом 2023. Желаем вам удачных праздников!