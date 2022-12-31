Що зробити, аби всю ніч пити й не п’яніти: 7 правил, які врятують від “відключки”

Якщо дотримуватися цих простих порад, перенести новорічну ніч "на ногах" буде набагато простіше

До Нового року 2023 лишаються лічені години. І хоча гучних святкувань цьогоріч не буде, багато людей планують зустрічати Чорного Кролика у компанії друзів чи рідних — за святковим столом. Скоріше всього, така "пізня вечеря" не обійдеться без алкогольних напоїв — міцних і не дуже.

Якщо плануєте перехилити кілька келихів шампанського або ж просто пару чарок, переконайтеся, що після цього вам не буде зле. Ми підготували для вас 7 ефективних порад, які допоможуть не п’яніти занадто сильно й дотриматися до ранку. Головними правилами "як пити і не п’яніти" поділився УНН.

Топ-7 правил, як вживати спиртне і не п’яніти занадто швидко

Віддавати перевагу гарячим закускам. Алкоголь треба добре закушувати гарячою їжею. М'ясні страви, риба, варена картопля з маслом чи салом, а ще петрушка і лимон — суттєво знижують ступінь сп'яніння. При цьому, якщо плануєте вживати міцні напої, краще відмовитися від екзотичних страв, яких раніше не куштували, бо їх поєднання з алкоголем може призвести до несподіваних наслідків. Не забувайте про активоване вугілля і жирну їжу. Якщо заздалегідь підготуватися не вдалося, ця парочка все одно дасть свій результат. Алкоголь необхідно закушувати, та водночас важливо і не переїдати, адже ризикуєте отримати зворотний ефект. Не змішувати напої та не знижувати градус. Найкраще зупинити свій вибір на якомусь одному алкогольному напої. Мішати різні види спиртного не варто, бо така розвага може мати дуже непередбачувані наслідки. Не пити газованих рідин. Газовані напої прискорюють доставку спирту в мозок, тож краще уникайте пива, шампанського та солодкої газованої води. Треба розбавляти алкоголь. Цей спосіб відомий ще з часів стародавніх греків, які любили вживати вино у великих кількостях, але не поважали тих, хто швидко п'янів. Розведений водою чи соком коктейль можна потягувати мало не весь вечір і при цьому залишатися при здоровому глузді. Не затримувати спиртне у роті. Не варто довго тримати міцні напої у роті, адже алкоголь всмоктується у кров не тільки через стінки шлунка, а й через кровоносні судини у порожнині рота. У такому разі сп'яніння настає майже миттєво, оскільки етиловий спирт потрапляє прямо у мозок, минаючи шлунок і печінку. Пити міцний алкоголь бажано одним ковтком, а коктейлів, які п'ють через соломинку, краще уникати, якщо гуляння затягується на всю ніч. Відмова від тютюну. Більшою мірою ця порада стосується людей, які палять нерегулярно. У буквальному сенсі їх може звалити з ніг не так кількість випитого, як всього одна викурена після цього цигарка.

Пам’ятайте, що зловживати спиртними напоями — шкідливо для здоров'я. Будьте обережними й не нашкодьте собі.

Раніше ми ділилися красивими привітанням з Новим роком у віршах та прозі, а також добіркою чудових новорічних картинок, які можна надіслати ваших рідним та друзям, щоб привітати їх з Новим роком 2023. Бажаємо вам вдалих свят!