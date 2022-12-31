Що зробити, аби всю ніч пити й не п’яніти: 7 правил, які врятують від “відключки”
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Якщо дотримуватися цих простих порад, перенести новорічну ніч "на ногах" буде набагато простіше
До Нового року 2023 лишаються лічені години. І хоча гучних святкувань цьогоріч не буде, багато людей планують зустрічати Чорного Кролика у компанії друзів чи рідних — за святковим столом. Скоріше всього, така "пізня вечеря" не обійдеться без алкогольних напоїв — міцних і не дуже.
Якщо плануєте перехилити кілька келихів шампанського або ж просто пару чарок, переконайтеся, що після цього вам не буде зле. Ми підготували для вас 7 ефективних порад, які допоможуть не п’яніти занадто сильно й дотриматися до ранку. Головними правилами "як пити і не п’яніти" поділився УНН.
Топ-7 правил, як вживати спиртне і не п’яніти занадто швидко
- Віддавати перевагу гарячим закускам. Алкоголь треба добре закушувати гарячою їжею. М'ясні страви, риба, варена картопля з маслом чи салом, а ще петрушка і лимон — суттєво знижують ступінь сп'яніння. При цьому, якщо плануєте вживати міцні напої, краще відмовитися від екзотичних страв, яких раніше не куштували, бо їх поєднання з алкоголем може призвести до несподіваних наслідків.
- Не забувайте про активоване вугілля і жирну їжу. Якщо заздалегідь підготуватися не вдалося, ця парочка все одно дасть свій результат. Алкоголь необхідно закушувати, та водночас важливо і не переїдати, адже ризикуєте отримати зворотний ефект.
- Не змішувати напої та не знижувати градус. Найкраще зупинити свій вибір на якомусь одному алкогольному напої. Мішати різні види спиртного не варто, бо така розвага може мати дуже непередбачувані наслідки.
- Не пити газованих рідин. Газовані напої прискорюють доставку спирту в мозок, тож краще уникайте пива, шампанського та солодкої газованої води.
- Треба розбавляти алкоголь. Цей спосіб відомий ще з часів стародавніх греків, які любили вживати вино у великих кількостях, але не поважали тих, хто швидко п'янів. Розведений водою чи соком коктейль можна потягувати мало не весь вечір і при цьому залишатися при здоровому глузді.
- Не затримувати спиртне у роті. Не варто довго тримати міцні напої у роті, адже алкоголь всмоктується у кров не тільки через стінки шлунка, а й через кровоносні судини у порожнині рота. У такому разі сп'яніння настає майже миттєво, оскільки етиловий спирт потрапляє прямо у мозок, минаючи шлунок і печінку. Пити міцний алкоголь бажано одним ковтком, а коктейлів, які п'ють через соломинку, краще уникати, якщо гуляння затягується на всю ніч.
- Відмова від тютюну. Більшою мірою ця порада стосується людей, які палять нерегулярно. У буквальному сенсі їх може звалити з ніг не так кількість випитого, як всього одна викурена після цього цигарка.
Пам’ятайте, що зловживати спиртними напоями — шкідливо для здоров'я. Будьте обережними й не нашкодьте собі.
Раніше ми ділилися красивими привітанням з Новим роком у віршах та прозі, а також добіркою чудових новорічних картинок, які можна надіслати ваших рідним та друзям, щоб привітати їх з Новим роком 2023. Бажаємо вам вдалих свят!