Почему возникает желание напиться до потери сознания: ученые наткнулись на парадокс

Ученые пришли к неожиданному выводу

Как ни парадоксально это может звучать, но в большинстве случав желание напиться до потери сознания у людей возникает из-за положительных переживаний, а не негативных.

К такому выводу пришла группа ученых из Австралии и США, а результаты их исследований были изложены в журнале Clinical & Experimental Research.

Исследователи проанализировали сотни публикаций в соцсети Twitter, в которых пользователи высказывали желание напиться до потери сознания и пришли к выводу, что основными причинами для этого является стресс, а также праздники, спортивные и рабочие достижения.

То есть большинство причин носит все же положительный эмоциональный окрас.

Также ученые установили, что лишь немногие из этих людей отказались от своих планов, а большинство на следующий день все же сообщают в соцсетях, что не помнят происходившего накануне.

Специалисты добавили, что такие эксперименты над собой чреваты развитием сердечно-сосудистых и раковых заболеваний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о видах алкоголя, от которых тяжелее похмелье, а также о том, как избавиться от дискомфорта, если накануне переборщили со спиртным.