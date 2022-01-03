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Будет болеть не только голова: ученые рассказали, от какого алкоголя похмелье проходит тяжелее всего

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На похмелье влияет цвет алкоголя, а не содержание в нем сахара
На похмелье влияет цвет алкоголя, а не содержание в нем сахара

Похмелье может наступить даже после одного бокала спиртного

На новогодние праздники часть граждан не обходится без употребления алкогольных напитков. В связи с этим диетологи озвучили продукты, с которыми лучше не совмещать спиртное, а исследователи предупреждают, от каких напитков похмелье будет самым трудным.

Как сообщает Harvard Health Publishing, на тяжелое похмелье большее влияние оказывает не крепость алкоголя или содержание в нем сахара, а цвет самого напитка.

Ученые исследовали, что при употреблении джина или водки похмелье проходит тяжело значительно реже, чем при употреблении красного вина или виски.

Это объясняется тем, что в содержании темного алкоголя значительно больше химических соединений (конгенеров), в их числе метанол, которые для организма очень токсичны.

Именно поэтому после употребления темных спиртных напитков могут проявляться тяжелые симптомы похмелья, в частности: головная боль, тошнота, диарея, усталость, тремор конечностей, повышенное давление, сильная потливость, головокружение и другие.

Ученые отмечают, что количество выпитого алкоголя никак не влияет на похмелье. По их словам, похмелье может быть даже после нескольких бокалов вина или употребления совсем легких спиртных напитков.

Напомним, врач-кардиолог Наталья Гаврилюк дала 8 советов, как избавиться от похмелья.

Также "Телеграф" сообщал, как COVID-19 изменил отношение людей к спиртному.

Теги:
#Алкоголь #Похмелье #Новый год
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