Пандемия и алкоголь: как COVID-19 изменил наше отношение к спиртному

Пандемия и карантин дали нам возможность попробовать те напитки, на которые мы раньше не обращали внимания.

Ученые всего мира сходятся во мнении, что вино в небольших количествах полезно для организма.

Недавняя статья на сайте BBC рассказывает о том, как изменились предпочтения людей во время локдауна. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

История одного небольшого бизнеса

Эта история о небольшом бизнесе Сэма Купера, который живет в западной части Уэльса в Великобритании. Он давно занимается производством и продажей медовухи – алкогольного напитка, получаемого путем брожения меда и воды.

Сэм также является профессиональным пчеловодом. У него есть около 500 пчелиных ульев, из которых он получает отличный мед.

Пчелы - это дело всей жизни Сэма Купера

Он достаточно опытный пчеловод и производитель медовухи. Он занимается этим с 1999 года.

Именно пандемия, по мнению Сэма, дала значительный толчок продажам его любимого напитка.

Пандемия, карантин, ограничение возможности находиться в общественных местах способствовали тому, что люди стали активнее совершать покупки через интернет. Мало того, но и сейчас, когда пандемия немного пошла на спад, спрос на продукцию Сэма Купера не уменьшается.

Что изменилось с пандемией?

В результате пандемии произошли две основные вещи в отношении потребления спиртного. Люди либо пили больше обычного, находясь дома в изоляции, либо сократили количество потребляемой выпивки, освободившись от соблазна баров и ресторанов.

Заведения, сумевшие быстро переориентироваться на интернет-продажи, отмечают повышение спроса на необычные напитки. Стали пользоваться популярностью вина из тех стран, которые в обычно время не интересовали покупателей.

Разнообразие вин радует покупателей интернет-магазинов

Эксперты объясняют это тем, что люди, сидя дома, вдруг почувствовали желание поэкспериментировать. Теперь любой из них мог почувствовать себя барменом и заняться своего рода творчеством.

Продавцы отмечают, что многие довольно странные вещи, такие как, например виски со вкусом арахисового масла или банана, вдруг стали очень популярны. Ликер из маракуйи, шнапс местного производства с разными вкусами… ревень, белый персик и так далее стали вдруг более востребованными.

Вернется ли все на круги своя с ослаблением пандемии?

Владельцы винных магазинчиков и баров отмечают, что, удивительно, но после ослабления карантина спрос на эти экзотичные напитки не упал. Люди также заказывают довольно много необычных напитков.

В Великобритании компания, занимающаяся продажей вина, The Wine Society заявляет, что с начала пандемии отмечается большой рост продаж австрийских и греческих вин.

Две страны, в которых производители вина больше всего выиграли от пандемии — Австрия и Греция.

Продажи греческих вин составили £500 тыс. в 2019 году, увеличились до £700 тыс. в 2020 году и £2 млн в 2021 году. Между тем, спрос на австрийские бутылки вырос с £900 тыс. в 2019 году до £1,4 млн в 2020 году и £2,1 млн в 2021 году.

Большой скачок популярности греческих вин, вероятно, связан с людьми, которым отказали себе в летнем отпуске в Греции, но рост спроса на австрийские вина удивляет, какими бы прекрасными ни были вина этой страны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что белое или красное вино в небольших количествах может быть полезным.