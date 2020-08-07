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Бокальчик красного, пожалуйста: почему же полезно пить вино

Бокальчик красного, пожалуйста: почему же полезно пить вино
Обновлено 21:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Ученые всего мира сходятся во мнении: вино в небольших количествах полезно для организма.

Любите порой осушить бокал вина, знаете разницу между базовыми нотами Каберне и Пино Нуар или просто любите насладиться бокалом красного после долгого трудового дня? Но когда вокруг столько разговоров о ЗОЖ и вреде алкоголя, расслабляющие напитки как-то уходят на второй план. Эксперты AnySports решили рассказать, какова же польза и вред вина для здоровья.

Прежде всего, стоит сказать, что польза красного вина в разы больше, чем польза белого вина, поэтому речь преимущественно пойдет о нем.

1. Польза для иммунитета

Красное вино снижает риск заболеваний, секрет — в веществе ресвератрол. Оно вырабатывается растениями в ответ на повреждение, обеспечивая работу его иммунитета и помогает ему выжить.

Человеку этот антиоксидант помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и деменции, защищает кожу от ультрафиолета, повышает защитные функции организма, улучшает кровообращение и выводит холестерин. Неплохо, правда?

2. Для сияющей кожи

Польза вина для женщин кроется в его влиянии на нашу кожу. Ресвератол замедляет рост вызывающих акне бактерий и придает коже здоровое сияние. Это свойство красного вина активно используют некоторые модели. Чтобы хорошо выглядеть на фотографиях, вечером накануне съемки они выпивают бокал красного вина. Этот лайфхак помогает их коже выглядеть свежей и здоровой наутро.

3. Делает зубы крепче

Красное вино укрепляет наши 32 жемчужины. Хотя бокал красного вина может оставить на наших зубах временный розоватый налет, он также имеет некоторые полезные для здоровья полости рта свойства. Вино содержит полифенолы, которые блокируют вредные бактерии, не давая им пристать к зубам.

4. Помогает расслабляться

Ресвератрол стимулирует выделение антистрессового белка PARP-1, который активирует гены, отвечающие за восстановление ДНК. А это также способствует долголетию.

5. Улучшает пищеварение

Все эти полифенолы, содержащиеся в вине, на самом деле довольно трудно переварить. Звучит совсем не полезно, но испанские ученые выяснили, что полифенолы – лучшая пища для хороших бактерий, живущих в нашем кишечнике.

6. Способствует похудению

Ресвератрол помогает сбросить вес. Просто послушайте о положительных результатах этих исследований: один из университетов штата Вашингтон сообщает, что ресвератрол помогает превращать «белый жир» в «коричневый жир», который легче сжигать. А Гарвардский университет 13 лет наблюдал 20 000 женщин и обнаружил, что те, кто выпивал два бокала вина ежедневно, на 70 процентов реже страдали от избыточного веса. Кроме того, другие исследования показали, что ресвератрол также помогает подавить аппетит.

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7. Может улучшить показатели на тренировке

Как бы странно это ни звучало, но вино полезно для спортсменов. Ресвератрол может повысить производительность тренировки. В ходе пары исследований было установлено, что влияние ресвератрола может повышать эффект от упражнений. Однако исследования проводились на крысах и оказалось, что достижения результата требуется гораздо больше ресвератрола, чем вы найдете в одном бокале вина.

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Питание, Здоровье, Вино, Польза.

Автор:

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