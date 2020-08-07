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Минус 10 кг за две недели: все об арбузной диете

Минус 10 кг за две недели: все об арбузной диете
Обновлено 18:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Арбузная диета — отличный метод похудения для тех, кто любит арбузы. Поэтому, если вам нравится сочный вкус этой ягоды и вы хотите избавиться от лишних килограммов — не теряйте время.

Арбуз является отличной пищей для похудения. Он — низкокалорийный, хорошо «забивает» чувство голода и очень приятный на вкус. Кроме того, его употребление хорошо влияет на работу почек. Врачи, в целом, советуют каждый год устраивать себе несколько арбузных дней для профилактики почечных заболеваний.

Перед началом арбузной диеты необходимо обязательно сдать анализ крови на сахар. Если показатели сахара — в норме, тогда можете смело начинать кушать арбузы и худеть. Если же сахар повышен, то для выбора диеты необходимо посоветоваться с врачом. В таком случае арбузная диета строго противопоказана.

Арбузная диета: суть

Суть арбузной диеты заключается в том, что в течение 15 дней можно кушать только арбуз и пить чистую воду. На этом разнообразие рациона ограничивается. Обратите внимание, что нельзя пить ни чай, ни кофе.

Чтобы просчитать, сколько арбуза можно кушать в течение дня, умножьте каждые 10 килограмм своего веса на 1 килограмм арбуза. То есть, если вы весите 70 килограмм, в день можно кушать 7 кг арбузной мякоти. Ограничений по употреблению воды в арбузной диете нет.

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Вода способствует выводу из организма токсинов и других "негативных" веществ. Также она запускает процесс жиросжигания. Поэтому, чтобы худеть — надо пить.

Примечательно, что арбузная диета считается полезной для здоровья, и организм прекрасно переживает двухнедельных период без употребления белков. И даже, если вам захочется продлить арбузный марафон на несколько дней — без проблем, вы можете это сделать. Главное, в период диеты не занимайтесь спортом, потому что низкое потребление калорий не будет способствовать результативным занятиям.

Арбузная диета также противопоказана людям, у которых есть камни в почках.

Арбузная диета: психология

Арбузная диета дается организму достаточно легко, потому что «сидя» на ней, нет яркого чувства голода. Арбуз сам по себе прекрасно справляется с задачей наполнить желудок и создать иллюзию сытости. Однако, как показывает опыт девушек, которые уже испробовали на себе похудение с помощью арбуза, на второй неделе становится немного тяжело и организм начинает требовать разнообразия.

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Поэтому очень важно иметь хорошую мотивацию для похудения и, еще куда более важнее, не готовить в этот период времени еду. Необходимо запретить себе иметь контакт с другой едой, кроме арбузов. Согласитесь, помимо эффекта для фигуры, это еще и хороший отдых от обязанности готовить пищу.

Если же готовить все же приходится, постарайтесь делать это в мультиварке или духовке, чтобы не стоять над плитой во время приготовления еды. Это снизит риск того, что вы сорветесь.

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Все по теме:

Здоровье, Арбуз, Диета, Похудение.

Автор:

Телеграф
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