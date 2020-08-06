Суперпродукт: всего два банана в день изменят Вашу жизнь

Кстати, в США это уже давно знают: здесь это самый популярный фрукт. Американцы съедают больше бананов, чем следующих по популярности фруктов (яблоки и апельсины) вместе взятых.
Бананы — это настоящие суперпродукты. В них полно всего и сразу: питательных веществ, витаминов, натуральных сахаров, клетчатки и самых разнообразных полезных минералов.
Вот главные преимущества, которые они дают:
Энергия.
Съедайте банан или два перед тренировкой — и сможете зарядить себя энергией на час-полтора.
Бананы — это продукты с низким гликемическим индексом: они медленно перерабатываются, дают энергию и не содержат «пустых» углеводов. В них также полно витаминов и клетчатки, которые добавляют организму выносливости. А содержащийся в них калий помогает предотвратить мышечные судороги.
Депрессия.
Эти фрукты действительно могут помочь вам победить осеннюю хандру. Дело в том, что в них в больших количествах содержится триптофан — вещество, которое необходимо нашему телу для синтеза серотонина.
Последний представляет собой нейромедиатор, который помогает мозгу расслабиться, успокоиться и почувствовать себя счастливым.
Кровяное давление.
Бананы помогают снизить кровяное давление и эффективно защищают от инсультов и сердечных приступов. Потому что в них мало натрия и много калия, а для сердца это их соотношение имеет критически важное значение.
Когда в кровеносных сосудах образуются бляшки, бананы вкупе с физическими нагрузками — лучший способ от них избавиться.
Анемия.
Людям, страдающим от анемии, бананы помогают получить в нужных количествах диетическое железо. Оно стимулирует выработку красных кровяных телец и нормализует процесс гемоглобина.
Нервишки.
Когда вы чувствуете себя чрезмерно уставшим или «выгоревшим», съешьте банан. Он поможет на время поднять в крови уровень сахара. Это даст вам энергию.
Кроме того, в бананах полно витаминов группы В, которые естественным образом успокаивают нервную систему и помогают расслабиться.
Расстройства желудка.
Если вы страдаете от гастрита или язвы желудка, то бананы для вас — самая безопасная еда. Они не причинят боль, потому что обладают гладкой и мягкой текстурой. Она равномерно покрывает слизистую желудка и защищает его от раздражения и воздействия агрессивных кислот.
А еще этот фрукт — отличный терморегулятор. Если есть его в жаркий день, то он поможет охладиться (понижает температуру тела). Зимой он помогает нормализовать температуру, которую поднял грипп.
Кислотно-щелочной баланс.
Бананы отлично помогают при изжоге и кислотном рефлюксе. Всего один банан может дать успокаивающее облегчение при первых симптомах изжоги.
Есть также много других удивительных преимуществ, которые дает этот фрукт. Просто возьмите парочку бананов в следующий раз с собой на работу. Это лучший способ перекусить между завтраком и обедом или обедом и ужином. Уже через несколько дней вы начнете замечать, что жизнь стала меняться!