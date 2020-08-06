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Суперпродукт: всего два банана в день изменят Вашу жизнь

Суперпродукт: всего два банана в день изменят Вашу жизнь
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Врачи говорят, что если вы будете до конца жизни съедать по 2 банана в день, то сможете решить едва ли не все свои проблемы со здоровьем.

Кстати, в США это уже давно знают: здесь это самый популярный фрукт. Американцы съедают больше бананов, чем следующих по популярности фруктов (яблоки и апельсины) вместе взятых.

Бананы — это настоящие суперпродукты. В них полно всего и сразу: питательных веществ, витаминов, натуральных сахаров, клетчатки и самых разнообразных полезных минералов.

Вот главные преимущества, которые они дают:

Энергия.

Съедайте банан или два перед тренировкой — и сможете зарядить себя энергией на час-полтора.

Бананы — это продукты с низким гликемическим индексом: они медленно перерабатываются, дают энергию и не содержат «пустых» углеводов. В них также полно витаминов и клетчатки, которые добавляют организму выносливости. А содержащийся в них калий помогает предотвратить мышечные судороги.

Депрессия.

Эти фрукты действительно могут помочь вам победить осеннюю хандру. Дело в том, что в них в больших количествах содержится триптофан — вещество, которое необходимо нашему телу для синтеза серотонина.

Последний представляет собой нейромедиатор, который помогает мозгу расслабиться, успокоиться и почувствовать себя счастливым.

Кровяное давление.

Бананы помогают снизить кровяное давление и эффективно защищают от инсультов и сердечных приступов. Потому что в них мало натрия и много калия, а для сердца это их соотношение имеет критически важное значение.

Когда в кровеносных сосудах образуются бляшки, бананы вкупе с физическими нагрузками — лучший способ от них избавиться.

Анемия.

Людям, страдающим от анемии, бананы помогают получить в нужных количествах диетическое железо. Оно стимулирует выработку красных кровяных телец и нормализует процесс гемоглобина.

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Нервишки.

Когда вы чувствуете себя чрезмерно уставшим или «выгоревшим», съешьте банан. Он поможет на время поднять в крови уровень сахара. Это даст вам энергию.

Кроме того, в бананах полно витаминов группы В, которые естественным образом успокаивают нервную систему и помогают расслабиться.

Расстройства желудка.

Если вы страдаете от гастрита или язвы желудка, то бананы для вас — самая безопасная еда. Они не причинят боль, потому что обладают гладкой и мягкой текстурой. Она равномерно покрывает слизистую желудка и защищает его от раздражения и воздействия агрессивных кислот.

А еще этот фрукт — отличный терморегулятор. Если есть его в жаркий день, то он поможет охладиться (понижает температуру тела). Зимой он помогает нормализовать температуру, которую поднял грипп.

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Кислотно-щелочной баланс.

Бананы отлично помогают при изжоге и кислотном рефлюксе. Всего один банан может дать успокаивающее облегчение при первых симптомах изжоги.

Есть также много других удивительных преимуществ, которые дает этот фрукт. Просто возьмите парочку бананов в следующий раз с собой на работу. Это лучший способ перекусить между завтраком и обедом или обедом и ужином. Уже через несколько дней вы начнете замечать, что жизнь стала меняться!

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Банан.

Автор:

Телеграф
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