Еще одна причина полюбить яблоки: фрукт способен продлить Вашу молодость

Ученые провели очередное исследование и выяснили, что этот фрукт способен повернуть процесс старения вспять.

Специалисты уверены: ежедневное употребление яблок не только помогает защитить кожу от влияния свободных радикалов, но и предотвращает в организме человека окислительные процессы. А это означает, что яблочки омолаживают организм! Оказывается, в этих фруктах содержится огромное количество полифенолов и флавоноидов, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему и, что интереснее всего, способны продлить нашу молодость.

Оказывается, в этих фруктах содержится огромное количество полифенолов и флавоноидов, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему и, что интереснее всего, способны продлить нашу молодость.

Трудно поверить, но, по словам ученых, любители яблок даже чувствуют себя гораздо моложе — в среднем на семнадцать лет. Не ошиблись ли специалисты в своих изысканиях? Наверное, установить это можно только опытным путем!

Между прочим, совсем недавно специалисты из Нью-Йорка доказали, что употребление одного яблока в день в сочетании с прочими фруктами и свежими овощами позволяет значительно уменьшить риск развития женских онкологических заболеваний. Ну что ж, в пользе яблок уже никто не сомневается. Давай убедимся и в омолаживающем эффекте этих фруктов.