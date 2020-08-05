Куриные яйца: полезный продукт, помогающий похудеть без лишних усилий

Яйцо считается эталоном натурального продукта: в нем содержится наиболее сбалансированное сочетание витаминов, питательных веществ и микроэлементов. Весь этот перечень свойств приносит неоспоримую пользу организму.

Еда, богатая белком, помогает сбросить вес, поэтому желающим похудеть испанский диетолог Айтор Санчес рекомендует "налегать" на куриные яйца. Об этом он сообщил в интервью La Vanguardia.

Почему так происходит? Потому что, по словам эксперта, белковая пища надолго создает ощущение сытости, в результате человек употребляет меньше калорий в течение дня.

"Яйца не обладают жиросжигающими свойствами, однако их потребление действительно связывают с низкими показателями лишнего веса и ожирения", - говорит специалист.

Айтор Санчес уверен: куриные яйца - универсальный продукт, который может стать основой здоровой диеты. Кроме того, они способны "насытить" белком блюда, в которые их добавляют.

Эксперт советует употреблять яйца на завтрак - это поможет получить мощный заряд энергии и питательных веществ.

Напомним, что до недавнего времени считалось, что нельзя употреблять много яиц из-за холестерина, который влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. В тоже время новые исследования доказывают, что есть от трех до восьми яиц в неделю можно и без вреда для своего здоровья.