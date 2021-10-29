Пандемія та алкоголь: як COVID-19 змінив наше ставлення до спиртного

Пандемія та карантин дали нам можливість скуштувати ті напої, на які ми раніше не звертали уваги.

Вчені всього світу сходяться на думці, що вино в невеликих кількостях корисне для організму.

Нещодавня стаття на сайті BBC розповідає про те, як змінилися уподобання людей під час локдауну. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Історія одного невеликого бізнесу

Ця історія про невеликий бізнес Сема Купера, який живе в західній частині Уельсу у Великій Британії. Він давно займається виробництвом та продажем медовухи – алкогольного напою, що отримується шляхом бродіння меду та води.

Сем також є професійним бджоляром. Він має близько 500 бджолиних вуликів, з яких він отримує відмінний мед.

Бджоли — це справа всього життя Сема Купера

Він досить досвідчений бджоляр та виробник медовухи. Він займається цим із 1999 року.

Саме пандемія, на думку Сема, дала значний поштовх продажу його улюбленого напою.

Пандемія, карантин, обмеження можливості перебувати в громадських місцях сприяли тому, що люди стали активніше купувати через інтернет. Мало того, зараз, коли пандемія трохи пішла на спад, попит на продукцію Сема Купера не зменшується.

Що змінилося із пандемією?

Внаслідок пандемії сталися дві основні речі щодо споживання спиртного. Люди або пили більше звичайного, перебуваючи вдома в ізоляції, або скоротили кількість споживаної випивки, звільнившись від спокуси барів та ресторанів.

Заклади, які зуміли швидко переорієнтуватися на інтернет-продаж, відзначають підвищення попиту на незвичайні напої. Стали користуватися популярністю вина з тих країн, які зазвичай не цікавили покупців.

Різноманітність вин радує покупців інтернет-магазинів

Експерти пояснюють це тим, що люди, сидячи вдома, раптом відчули бажання поекспериментувати. Тепер будь-хто міг відчути себе барменом і зайнятися свого роду творчістю.

Продавці відзначають, що багато досить дивних речей, таких як, наприклад, віскі зі смаком арахісової олії або банана, раптом стали дуже популярними. Лікер з маракуї, шнапс місцевого виробництва з різними смаками… ревінь, білий персик тощо стали раптом більш затребуваними.

Чи повернеться все на круги свої з ослабленням пандемії?

Власники винних крамниць та барів зазначають, що дивно, але після послаблення карантину попит на ці екзотичні напої не впав. Люди також замовляють чимало незвичайних напоїв.

У Великій Британії компанія, що займається продажем вина, The Wine Society заявляє, що з початку пандемії відзначається велике зростання продажів австрійських та грецьких вин.

Дві країни, де виробники вина найбільше виграли від пандемії — Австрія та Греція.

Продаж грецьких вин становив £500 тис. у 2019 році, збільшився до £700 тис. у 2020 році та £2 млн у 2021 році. Тим часом, попит на австрійські пляшки зріс із £900 тис. у 2019 році до £1,4 млн у 2020 році та £2,1 млн у 2021 році.

Великий стрибок популярності грецьких вин, ймовірно, пов’язаний з людьми, яким відмовили собі в літній відпустці в Греції, але зростання попиту на австрійські вина дивує, хоч би якими прекрасними були вина цієї країни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що біле чи червоне вино у невеликих кількостях може бути корисним.