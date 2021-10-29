Рус

Пандемія та алкоголь: як COVID-19 змінив наше ставлення до спиртного

Автор
Дмитро Симоненко Дмитро Симоненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
29
Медовуха – це давній алкогольний напій, але зараз його дедалі частіше п’є молодь. Новина оновлена 29 жовтня 2021, 16:17
Медовуха – це давній алкогольний напій, але зараз його дедалі частіше п’є молодь.

Пандемія та карантин дали нам можливість скуштувати ті напої, на які ми раніше не звертали уваги.

Вчені всього світу сходяться на думці, що вино в невеликих кількостях корисне для організму.

Нещодавня стаття на сайті BBC розповідає про те, як змінилися уподобання людей під час локдауну. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Історія одного невеликого бізнесу

Ця історія про невеликий бізнес Сема Купера, який живе в західній частині Уельсу у Великій Британії. Він давно займається виробництвом та продажем медовухи – алкогольного напою, що отримується шляхом бродіння меду та води.

Сем також є професійним бджоляром. Він має близько 500 бджолиних вуликів, з яких він отримує відмінний мед.

Бджоли — це справа всього життя Сема Купера
Бджоли — це справа всього життя Сема Купера

Він досить досвідчений бджоляр та виробник медовухи. Він займається цим із 1999 року.

Саме пандемія, на думку Сема, дала значний поштовх продажу його улюбленого напою.

Пандемія, карантин, обмеження можливості перебувати в громадських місцях сприяли тому, що люди стали активніше купувати через інтернет. Мало того, зараз, коли пандемія трохи пішла на спад, попит на продукцію Сема Купера не зменшується.

Що змінилося із пандемією?

Внаслідок пандемії сталися дві основні речі щодо споживання спиртного. Люди або пили більше звичайного, перебуваючи вдома в ізоляції, або скоротили кількість споживаної випивки, звільнившись від спокуси барів та ресторанів.

Заклади, які зуміли швидко переорієнтуватися на інтернет-продаж, відзначають підвищення попиту на незвичайні напої. Стали користуватися популярністю вина з тих країн, які зазвичай не цікавили покупців.

Різноманітність вин радує покупців інтернет-магазинів
Різноманітність вин радує покупців інтернет-магазинів

Експерти пояснюють це тим, що люди, сидячи вдома, раптом відчули бажання поекспериментувати. Тепер будь-хто міг відчути себе барменом і зайнятися свого роду творчістю.

Продавці відзначають, що багато досить дивних речей, таких як, наприклад, віскі зі смаком арахісової олії або банана, раптом стали дуже популярними. Лікер з маракуї, шнапс місцевого виробництва з різними смаками… ревінь, білий персик тощо стали раптом більш затребуваними.

Чи повернеться все на круги свої з ослабленням пандемії?

Власники винних крамниць та барів зазначають, що дивно, але після послаблення карантину попит на ці екзотичні напої не впав. Люди також замовляють чимало незвичайних напоїв.

У Великій Британії компанія, що займається продажем вина, The Wine Society заявляє, що з початку пандемії відзначається велике зростання продажів австрійських та грецьких вин.

Дві країни, де виробники вина найбільше виграли від пандемії — Австрія та Греція.

Продаж грецьких вин становив £500 тис. у 2019 році, збільшився до £700 тис. у 2020 році та £2 млн у 2021 році. Тим часом, попит на австрійські пляшки зріс із £900 тис. у 2019 році до £1,4 млн у 2020 році та £2,1 млн у 2021 році.

Великий стрибок популярності грецьких вин, ймовірно, пов’язаний з людьми, яким відмовили собі в літній відпустці в Греції, але зростання попиту на австрійські вина дивує, хоч би якими прекрасними були вина цієї країни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що біле чи червоне вино у невеликих кількостях може бути корисним.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Пиво #Вино #Спиртні напої #Гурман #Чим зайнятися на карантині
Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві
Україна
Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Найбільше хворих в Одесі, Дніпрі, Львові та Києві
Україна другий день поспіль ставить нові рекорди захворюваності, а кількість одужаючих падає
Дата публікації
Категорія
Агітація напередодні мерських виборів у Харкові проходить мляво, незважаючи на протистояння двох головних конкурентів – Терехова та Добкіна
А вибори взагалі будуть? Як виглядає Харків у боротьбі за крісло мера (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Усіх постраждалих в обстрілі терміново госпіталізовано
Агресія посилюється: бойовики підстрелили одразу трьох українських військових на Донбасі
Дата публікації
Категорія
В ОП наближений до олігарха чоловік побував узимку 2021 року
Не вірю очам: зниклий соратник Фірташа біля Офісу Зеленського схвилював українців (фото)
Дата публікації
Категорія
Проти Колі Харківського виступила група відомих бізнесменів з Харкова, Одеси та Києва
Відомі українські бізнесмени заступилися за постраждалих у харківській аварії