Скачать
Воскресенье, 23.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: протесты в Беларуси, увольнение Холодницкого и кадровые перестановки в СНБО
Главные события недели: протесты в Беларуси, увольнение Холодницкого и кадровые перестановки в СНБО
День Независимости 2020: мировые лидеры поздравили Украину
День Независимости 2020: мировые лидеры поздравили Украину
ПСЖ 0:0 Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов (1-й тайм)
ПСЖ 0:0 Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов (1-й тайм)
"Мы больше не будем подростками": Лили Рейнхарт о новом сезоне Ривердейла
"Мы больше не будем подростками": Лили Рейнхарт о новом сезоне Ривердейла

Бокальчик белого или красного никому не повредит: почему полезно пить вино

Бокальчик белого или красного никому не повредит: почему полезно пить вино
Обновлено 20:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Польза и вред вина вызывает множество дискуссий. Но исследователи согласны в том, что этот изысканный напиток обладает полезными свойствами, и в умеренном количестве благоприятно влияет на функционирование организма.

Снижает риск инсульта

Американские исследователи доказали, что люди, знающие меру в вине, на 30% снижают риск появления инсульта, чем те, кто отказывается от этого напитка. Более того, в красном вине содержатся вещества, которые улучшают кровообращение и предотвращают образование бляшек в сосудах.

Снижает риск онкологии

В состав вина входит ресвератрол - сильный антиоксидант, который снижает риск появления онкологических заболеваний. Он нейтрализует свободные радикалы, которые наносят вред на клеточном уровне, ускоряя процесс старения.

Укрепляет иммунитет

В этом алкогольном напитке есть и другие ценные вещества, которые служат отличным лекарством при простуде и инфекционных заболеваниях легких, укрепляя наш организм.

Ускоряет метаболизм

Вино может не только ускорять метаболизм жиров, но и, как следствие, предотвращать их накопление печенью. Кроме этого, ученые считают, что вино спасает нервные клетки от разрушения, улучшает краткосрочную память и в умеренных дозах может помочь предотвратить болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Стаканчик воды с утра поможет укрепить здоровье: польза для организма

Антидепрессант

Эксперты утверждают, что вино является хорошим антидепрессантом. Оно прекрасно расслаблять в конце тяжелого рабочего дня. Бокал красного или белого может послужить идеальным дополнением к ужину и украсить любой стол.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Вино, Польза.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)
02 "Ох же и самка огненная": Надя Дорофеева сверкнула грудью в купальнике (Фото)
03 Слова Уайта после поражения от Поветкина
04 Потеют ноги: как убрать неприятный запах
05 Отец Лопеса призвал Ломаченко отдать олимпийские медали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: оккупанты открывали огонь
День в ООС: оккупанты открывали огонь
Итоги 23 августа: День флага, масштабные акции в Беларуси и новые подробности трагедии PS752
Вечерний дайджест: главные события 23 августа
В небо над ОРДЛО запустили украинский флаг (Видео)
В небо над ОРДЛО запустили украинский флаг (Видео)
В купальниках на берегу океана: Кендалл Дженнер и Хейли Бибер вместе отправились на отдых
В купальниках на берегу океана: Кендалл Дженнер и Хейли Бибер вместе отправились на отдых
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь