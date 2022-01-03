Болітиме не тільки голова: науковці розповіли, від якого алкоголю похмілля проходить найважче

Похмілля може наступити навіть після одного келиха спиртного

На новорічні свята частина громадян не обходиться без вживання алкогольних напоїв. У зв’язку з цим дієтологи озвучили продукти, з якими краще не поєднувати спиртне, а дослідники попереджають, від яких напоїв похмілля буде найважчим.

Як повідомляє Harvard Health Publishing, на важке похмілля більший вплив має не міцність алкоголю чи вміст у ньому цукру, а колір самого напою.

Науковці дослідили, що при вживанні джину або горілки похмілля проходить важко значно рідше, ніж при вживанні червоного вина чи віскі.

Це пояснюється тим, що у вмісті темного алкоголю значно більше хімічних сполук (конгенерів), у їх числі у метанол, які для організму є дуже токсичними.

Саме через це після вживання темних спиртних напоїв можуть проявлятися важкі симптоми похмілля, зокрема: головний біль, нудота, діарея, втома, тремор кінцівок, підвищений тиск, сильна пітливість, запаморочення та інші.

Вчені зазначають, що кількість випитого алкоголю ніяк не впливає на похмілля. За їх словами, похмілля може бути навіть після кількох келихів вина, чи вживання зовсім легких спиртних напоїв.

Нагадаємо, лікар-кардіолог Наталія Гаврилюк дала 8 порад, як позбутися похмілля.

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