Як позбавитися від похмілля: 8 порад від терапевта

Похмілля після Нового Року може бути особливо важким

Новорічна ніч не тільки сама казкова і довгоочікувана ніч в році, але й неабияке навантаження на організм. Скажімо цьому "дякую" рясним застіллям з жирними стравами та спиртними напоями.

Наступного дня після галасливого святкування люди починають задаватися питанням, як же зняти симптоми похмілля, що виникають після надмірного вживання алкоголю. До ознак похмілля належать сильні пульсуючі головні болі, нудота, сухість та неприємний смак у роті, занепад фізичних сил.

Про те, що допомагає під час похмілля, розповіла лікар-кардіолог Наталія Гаврилюк в Інстаграмі.

Як позбутися похмілля: топ-8 методик

Хороший сон. Пити багато рідини. Ібупрофен. Навіть якщо немає головного болю. Загальна симптоматика "не можу" пов’язана частково з системним запаленням. Вітаміни групи В. Вкрай важливі у цій справі. Калорійна їжа (добре підійде міцний м’ясний суп). Дріжджовий екстракт. Препарати цинку. Прогулянка на свіжому повітрі та душ (категорично не можна йти до сауни).

Якщо людина непитуща, то з проблемами переїдання на свята стикався кожен. Про те, як швидко та безболісно повернути режим після новорічної вечірки, розповіла дієтолог Юлія Поворознюк.