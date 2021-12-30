З чим зустрічати Новий рік: п’ять рецептів святкових коктейлів (відео)

Якщо хтось шанує традиції новорічної ночі щодо шампанського, то може цього разу спробувати нове поєднання із цим алкоголем.

Трохи більше доби залишилося до зустрічі Нового 2022 року, що пройде під знаком Чорного Тигра. Практично всі вже визначилися зі святковим меню, проте деякі нюанси можуть залишатися "відкритими". Наприклад, питання напоїв.

"Телеграф", посилаючись на Telegram-канал "АлкоГід", надасть кілька рецептів по-справжньому новорічних коктейлів.

Сьюзі Вонг

Інгредієнти: 30 мл мандаринового лікеру, 30 мл горілки, 20 мл лимона, лід, 40 мл сухого ігристого вина, шматочок лимона.

Мандариновий лікер, горілку та сік лимона змішуємо з лимоном, можна перебити у шейкері. Потім виливаємо в склянку, додаємо ігристе та шматочок лимона. Напій готовий!

Глінтвейн з бітером

Інгредієнти: 200 мл червоного вина, спеції для глінтвейну (детальніше в рецепті), 30 мл бітеру (лікеру), 30 г апельсина, 30 г яблук, 5 г ванільного цукру.

У каструльці наливаємо червоне вино та ставимо його на вогонь. У міру варіння додаємо спеції (корицю в паличках, бадьян, гвоздику, чорний перець горошком, кардамон), нарізані апельсин та яблуко, а також всипаємо ванільний цукор. Останнім вливаємо 30 мл бітеру. Дозволяємо напій закипіти, вимикаємо і можемо насолоджуватися!

Тропічне шампанське

Інгредієнти: половинка ківі, шампанське, апельсиновий сік, шматочок апельсину.

Ківі ріжемо на дрібні кубики, всипаємо на дно келиха і обережно роздавлюємо ложкою або іншим столовим прибором. Потім поверх фруктів вливаємо шампанське — не до верху, а коли піна осяде, додаємо апельсиновий сік. Келих прикрашаємо апельсином. Приємного!

Шампанське з малиновим шербетом

Інгредієнти: малиновий шербет, шампанське.

Найпростіший рецепт із добірки. Невелику порцію малинового шербету ставимо паличкою вгору в охолоджений келих. Зверху наливаємо шампанське. Даємо напою кілька хвилин на "усвідомлення себе". Насолоджуємось!

Смак Нового року

Інгредієнти: мандарини, лід, 50 мл гранатового соку, спрайт.

Безалкогольний рецепт. Одну мандаринку очищаємо від шкірки, ламаємо на часточки, вкидаємо в келих і розминаємо столовим приладом. Потім додаємо лід, вливаємо 50 мл гранатового соку та додаємо спрайт. Смакота готова!

З прийдешнім вас, дорогі читачі!

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, які салати відмінно впишуться на новорічний стіл, замінивши вже набридлий олів’є, а також що можна приготувати замість стандартної картоплі.