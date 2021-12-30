Що робити, якщо переїв у свята: поради дієтолога

Дієтолог радить після зустрічі Нового року снідати пізніше, ніж зазвичай

Під час святкування Нового року ми нерідко переїдаємо, а потім насилу встановлюємо звичний раціон харчування. "Телеграф" дізнався у дієтолога-терапевта Юлії Поворознюк, як швидко і безболісно повернутися до режиму після новорічної ночі.

Снідаємо пізно

Якщо в новорічну ніч ви переїли і вечеряли пізно, то значить має бути і пізній сніданок. Так, якщо вечеря була о 23-24 годині, то сніданок повинен бути близько 11-12 годин. Як зауважує дієтолог, сніданок повинен бути легкий. Це може бути овочевий суп чи суп на куриному бульйоні.

Доїдати страви можна, але помірними порціями

Експертка розповідає, що можна їсти продукти, які вживали напередодні. Наприклад, рештки якогось салату, але важливо не переїсти – вживайте не більше 3 столових ложок. Додайте до харчування квашені овочі, бо вони покращують ферментацію. Можете з’їсти шматок м’яса, запечену чи фаршировану рибу, котлету, буженину – близько 100-150 грамів.

П'ємо воду

Дієтолог радить 1 січня пити мінеральну воду, яка покращує травлення.

Нагадаємо, дієтолог закликає напередодні новорічної ночі не нехтувати сніданком і обідом. Так у вас менше шансів з'їсти зайве під час святкування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що обов’язково має бути на святковому столі в Новий рік Чорного Тигра. Смугастий символ року вітає м’ясні страви, легкі алкогольні напої і закуски з м’ясом і овочами.