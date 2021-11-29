Що обов’язково має бути на новорічному столі на рік Чорного Тигра

Щоб не роздратувати господаря нового 2022 року, Чорного Тигра, краще заздалегідь підготуватися.

Ось і добігає кінця 2021 рік, покровителем якого був Білий Металевий Бик, і вже зовсім скоро настане період різдвяних та новорічних свят. Вже за місяць весь світ зустрічатиме Новий 2022 рік, який проходитиме під заступництвом Чорного Водяного Тигра.

Тигр — тварина хижа і дуже горда, тож ображати її не варто, адже нам із нею ще цілий рік разом жити. Тому потрібно цього звірятка всіма способами задобрювати, щоб рік пройшов вдало та щасливо.

Раніше ми вже розповідали, від яких нарядів варто відмовитися при виборі образу на святкування Нового року, а тепер настав час зайнятися новорічним столом.

Як потрібно підготуватися до свята, щоб завоювати прихильність покровителя року — Тигра, — читайте далі в матеріалі.

Що має бути на столі на Новий рік 2022

Покровитель 2022 дуже любить поїсти, тому стіл на Новий рік повинен бути завалений різними стравами: основними, закусками, овочами та фруктами. Тому що Тигр — тварина хижа, тому м’ясо — один із головних атрибутів на новорічному гулянні.

Це може бути свинина, індичка, баранина, курка, качка чи гусак.

Зауважимо, що до м’яса найкраще приготувати легкі гарніри, щоб не навантажувати свій шлунок важкою їжею: це можуть бути варені, тушковані або приготовлені на пару або в духовці овочі. Вітаються також "трав’яні" салати, однак у них має бути щось м’ясне. Те саме стосується і закусок.

Крім кількості страв потрібно звернути увагу і на їх подачу.

Кожне частування має бути красиво оформлене.

З алкоголю краще звернути увагу на легкі вина, настоянки, лікер та шампанське. Якщо ваше свято безалкогольне — то вибирайте натуральні напої та бажано в жовто-жовтогарячій кольоровій гамі.

Солодка випічка, печиво хоч і не зовсім знайомі Водяному Тигру, але проти їхньої присутності він не стане.

Однак, існують деякі обмеження.

Що не можна готувати на Новий рік 2022

Краще не ставити на новорічний стіл страви з яловичини, рибу у будь-якому вигляді та морепродукти. Також відмовтеся і від холодцю чи заливного. Не варто готувати страви з корейської кухні. Крім цього на столі не повинно бути гарнірів з круп та злаків, а також гострих сирів, приправ та соусів.

Міцні алкогольні напої, а також шипучі напої краще відкласти на інше свято.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна приготувати на Новий рік: