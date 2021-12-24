Як не потовстішати у новорічні свята: 7 правил від дієтолога

Дієтолог вказала на головні умови, які допоможуть вам зберегти форму під час святкування Нового року та Різдва

Ось-ось розпочнеться "марафон" поїдання святкових страв на честь Нового року. Декілька святкових вихідних нерідко приводять до набору зайвої ваги. Як цьому запобігти – "Телеграф" дізнався у дієтолога-терапевта Юлії Поворознюк.

1. Три прийоми їжі

Дієтолог радить у святкові дні їсти помірно. Має бути три прийоми їжі.

2. Відмова від калорійних продуктів

Краще не вживати продукти, які приводять до сильного набору ваги. Серед таких: солодкі, газовані напої, фруктові соки, хлібобулочні вироби з білого борошна, корнеплоди (вживайте не більше 3 столових ложок за порцію), каші, які в новорічні свята можна не їсти.

3. Акцент на вишукані страви

Достатньо вживати, зазначає експерт, якісні та вишукані страви. Це можу бути птиця, м'ясо, риба, рибна ікра, різні варіанти сирів. Доза білкових продуктів дорівнює близько 100-150 грамів.

4. Більше овочів

Не забувайте про різноманітні салати. Краще готувати їх із овочів, що ростуть над землею – огірки, помідори, листя салату, перець.

5. Святкових салатів – не більше трьох ложок

Можна робити і традиційні новорічні страви, як-от "Шуба", "Олів’є", "Вінегрет". Але вживати їх, зауважує Поворознюк, не більше ніж три столові ложки.

6. Сніданок і обід до новорічної ночі

Перед Новим роком, підкреслює дієтолог, обов’язково треба нормально поїсти. Тобто 31 грудня має бути сніданок, обід, а вечеря вже святкова, пізня.

"Якщо людина поснідала і пообідала в цей день, а не обмежувала себе, то вона менше з’їсть", — додає Поворознюк.

7. Меню на Новий рік

Під час святкування Нового року на вашому столі мають бути салати, квашені продукти, які покращують ферментацію, білкові страви – риба, птиця, яйця, ікра, морепродукти, а також фрукти. Вживати трапезу слід повільно. Дозволяється 1-2 бокали сухого вина чи шампанського протягом вечора. І обов’язково має бути вода, а не солодкі газовані напої. Не забувайте поповнювати свій водний баланс протягом новорічної вечері!

Раніше "Телеграф" писав, що цього року новорічний стіл коштуватиме українцям дорожче, ніж минулого. Більшість святкових продуктів подорожчали на 11%, тоді як м'ясо підросло в ціні на 25%.