Новий рік близько: як незвичайно подати всім відомий салат з крабовими паличками

Приготування цього салату не забере багато часу

Салат із крабових паличок на новорічному столі може виглядати не так урочисто, як різні його варіації. Щоб здивувати гостей, можна приготувати оригінальну закуску "Ялинкові кульки" з крабовими паличками або крабовий салат на чіпсах.

Незвичайною подачею крабового салату поділилися кулінари на порталі "Аймкук".

Як приготувати крабовий салат на чіпсах?

Інгредієнти

½ пачки крабових паличок;

2 великі помідори;

1 варене яйце;

2 гілочки кропу;

½ плавленого сирку;

сіль;

1 ст. л. майонезу;

1 ст. л. йогурту без добавок;

чіпси зі смаком краба.

Приготування

Помідори обдати окропом і одразу помістити на 30 секунд у крижану воду. Потім знімаємо з томатів шкірку та вдаряємо насіння, після чого нарізаємо м’якоть невеликими кубиками. Крабові палички, яйце та плавлений сир ріжемо кубиками й додаємо до помідорів. Дрібно ріжемо кріп і з’єднуємо його з рештою інгредієнтів. Солимо і перчимо салат, заправляємо йогуртно-майонезною заправкою. На чіпси салат краще викладати безпосередньо перед подачею.

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