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Бюджетне меню на Новий рік: простий рецепт салату "Перший сніг"

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Як прикрасити салат "Перший сніг" Новина оновлена 20 грудня 2021, 12:53
Як прикрасити салат "Перший сніг"

Салат виходить ситним та смачним

До Нового року залишається все менше часу, і всі господині активно підбирають рецепти страв для святкового столу. Так, можна приготувати неймовірно красивий салат у вигляді різдвяного вінка, який затьмарить навіть "Олів’є". Також вам, напевно, сподобається рецепт салату "Перший сніг".

Рецептом у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

  • 1 варене куряче філе;
  • 2 шт. вареної картоплі;
  • 2 шт. солоних огірків;
  • 5 варених круто яєць;
  • 125 г сиру;
  • зелена цибуля;
  • майонез;
  • сіль за смаком;
  • сир для прикраси.

Приготування:

  1. Відварене куряче філе дрібно нарізаємо.
  2. Солоні огірки нарізаємо дрібними кубиками.
  3. Страву, на якій подаватимемо салат, трохи покриваємо майонезом.
  4. Першим шаром викладаємо натерту на великій тертці відварену картоплю, покриваємо майонезом.
  5. Зверху викладаємо дрібнонарізану зелену цибулю.
  6. Наступним шаром викладаємо курку та покриваємо майонезом.
  7. На курку викладаємо огірки.
  8. Очищаємо відварені яйця та відокремлюємо білок від жовтка.
  9. На огірки викладаємо шар із натертого на дрібній тертці жовтка та покриваємо майонезом.
  10. Посипаємо весь салат натертим на дрібній тертці сиром та покриваємо майонезом.
  11. Зверху посипаємо натертим на дрібній тертці білком.
  12. Прикрашаємо салат вирізаними із твердого сиру кондитерським плунжером сніжинками.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати вишукані закуски із червоної риби, червоної ікри та креветок.

Теги:
#Рецепти #Салат #Новий рік
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