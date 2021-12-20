Бюджетне меню на Новий рік: простий рецепт салату "Перший сніг"
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Салат виходить ситним та смачним
До Нового року залишається все менше часу, і всі господині активно підбирають рецепти страв для святкового столу. Так, можна приготувати неймовірно красивий салат у вигляді різдвяного вінка, який затьмарить навіть "Олів’є". Також вам, напевно, сподобається рецепт салату "Перший сніг".
Рецептом у своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.
Інгредієнти:
- 1 варене куряче філе;
- 2 шт. вареної картоплі;
- 2 шт. солоних огірків;
- 5 варених круто яєць;
- 125 г сиру;
- зелена цибуля;
- майонез;
- сіль за смаком;
- сир для прикраси.
Приготування:
- Відварене куряче філе дрібно нарізаємо.
- Солоні огірки нарізаємо дрібними кубиками.
- Страву, на якій подаватимемо салат, трохи покриваємо майонезом.
- Першим шаром викладаємо натерту на великій тертці відварену картоплю, покриваємо майонезом.
- Зверху викладаємо дрібнонарізану зелену цибулю.
- Наступним шаром викладаємо курку та покриваємо майонезом.
- На курку викладаємо огірки.
- Очищаємо відварені яйця та відокремлюємо білок від жовтка.
- На огірки викладаємо шар із натертого на дрібній тертці жовтка та покриваємо майонезом.
- Посипаємо весь салат натертим на дрібній тертці сиром та покриваємо майонезом.
- Зверху посипаємо натертим на дрібній тертці білком.
- Прикрашаємо салат вирізаними із твердого сиру кондитерським плунжером сніжинками.
Відеорецепт:
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