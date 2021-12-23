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На Новий рік вагу наберуть ті, хто дуже намагався схуднути до свята - Тетяна Лакуста

Автор
Тетяна Лакуста Тетяна Лакуста
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Людина не може погладшати на кілька кілограмів за один раз Новина оновлена 23 грудня 2021, 12:09
Людина не може погладшати на кілька кілограмів за один раз

Дієтолог Тетяна Лакуста радить не забороняти собі смачну їжу на свята.

Я дозволяю вам не турбуватися і поїсти. Вже втомилися мої очі від постів про "безпечне Олів’є та техніку безпеки за столом". Складається враження, що нас збирають на війну чи на роботу до уранової шахти: правила безпеки, техніка поведінки, ризики — і це все про свято.

Розслабтеся. Поїжте. Випийте келих ігристого, порадійте, що рік напружений закінчився, близькі поруч і живі. Що хочу сказати щодо набору ваги : наберуть ті, хто сильно намагався схуднути до свята, прибрати всі вуглеводи, посидіти на 1200 ккал, злити пару кг води на салатиках... Ці люди, поївши на свята, і побачать приріст, що дасть паніку і чергове коло дієти. І мені соромно за дієтологів, які це провокують фразами "спалю твій жир до Нового року".

У 2000 році провели дослідження, щоб дізнатися середній набір ваги на новорічні свята. І це не 3-5 кг. Виявилося, що це близько 370 гр. Не страшно, правда? Тому нагадаю, що від тижня, який вибився з вашого графіка налагодженого харчування — інсулін чи вага не підніметься до небес, а тривога — може.

Люди бояться їсти. Я не перебільшую, і це не тільки про РПП. Звичайні люди, начитавшись науки, медичних пабліків, бояться перекусити, терплять муки голоду. Тому що інсулін. Крайності — це погано.

Тому прошу: їжте, відпочивайте, валяйтесь у ліжку, припиніть думати про постійне відпрацювання з’їденого. Люди з харчовим розгулом — вони знають без мого нагадування до свята, що їхній спосіб життя, стиль харчування потребує змін і явно на Новий рік вони міняти його не почнуть. Але зміцниться почуття провини. Щоб залишатися в здоровій і стабільній вазі, потрібно налагодити рутину харчування, навчитися розуміти, скільки і якої їжі потрібно тілу. І давати йому її. Дуже важливо вміти довіряти собі та відпускати контроль у їжі.

Здорове харчування та психіка – це іноді переїдати чи недоїдати, довіряти своєму тілу та припускатися помилок у виборі їжі. Таке харчування вимагає уваги, але воно не перетягує на себе весь час та думки перманентним зважуванням та контролем. Тому поїжте, відпочиньте, виспіться і з новими силами вимагайте від себе нових звершень.

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Теги:
#Харчування #Дієтолог #Дієта #Новий рік #Блог
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