Диетолог Татьяна Лакуста советует не запрещать себе вкусную еду на праздники.

Я разрешаю вам не тревожиться и поесть. Уже устали мои глаза от постов про "безопасное Оливье и технику безопасности за столом". Складывается впечатление, что нас собирают на войну или на работу в урановую шахту: правила безопасности, техника поведения, риски — и это все про праздник.

Ребят, расслабьтесь. Поешьте. Выпейте бокал игристого, порадуйтесь, что год напряжённый закончился, что близкие рядом и живы. Что хочу сказать в отношении набора веса: наберут те, кто сильно старался похудеть к празднику, убрать все углеводы, посидеть на 1200 ккал, слить пару кг водички на салатиках… Эти люди, поевши на праздники, и увидит привес, который даст панику и очередной круг диеты. И мне стыдно за диетологов, которые это провоцируют фразами "сожгу твой жир к новому году".

В 2000 году провели исследование, чтоб узнать средний набор веса на новогодние праздники. И это не 3-5 кг. Оказалось, что это около 370 гр. Не страшно, правда? Поэтому напомню, что от недели, которая выбилась из вашего графика налаженного питания — инсулин или вес не поднимется до небес, а тревога — вполне может.

Люди боятся есть. Я не преувеличиваю и это не только про РПП. Обычные люди, начитавшись науки, медицинских пабликов, боятся перекусить, терпят муки голода. Потому что инсулин. Крайности — это плохо.

Поэтому прошу: ешьте, отдыхайте, валяйтесь в кровати, прекратите думать про постоянное отрабатывание съеденного. Люди с пищевым разгульем — они знают без моего напоминания к празднику, что их образ жизни, стиль питания требует изменений и явно в Новый год они менять его не начнут. Но укрепит чувство вины. Чтобы оставаться в здоровом и стабильном весе, нужно наладить рутину питания, научиться понимать сколько и какой еды требуется телу. И давать ему ее. Очень важно уметь доверять себе и отпускать контроль в еде.

Здоровое питание и психика – это иногда переедать или недоедать, доверять своему телу и совершать ошибки в выборе еды. Такое питание требует внимания, но оно не перетягивает на себя все время и мысли перманентным взвешиванием и контролем. Поэтому поешьте, отдохните, выспитесь и с новыми силами требуйте от себя новых свершений.