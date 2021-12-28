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Цукерки та банани краще відкласти: з чим не варто поєднувати алкоголь на Новий рік

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На Новий рік пити треба з розумом — поради дієтолога
На Новий рік пити треба з розумом — поради дієтолога

На святковому столі обов’язково має бути мінералка та вода з лимоном

У новорічну ніч за святковим столом зберуться рідні, друзі та близькі. Крім вживання безлічі страв деяким захочеться випити шампанського чи інших алкогольних напоїв, проте поєднувати спиртне з їжею слід дуже акуратно.

Як розповіла у коментарі "Телеграфу" дієтолог-терапевт Юлія Поворознюк, вживати алкоголь, якщо є таке бажання у свято, потрібно обережно і розумно.

Насамперед, радить лікар, перед вживанням алкоголю треба поїсти бодай салат, а не пити на голодний шлунок. Пам’ятайте, якщо ви вип’єте алкоголь натщесерце, то швидко сп’янієте.

Але важливо відзначити, що солодкий аперитив до алкоголю у вигляді банана, цукерок чи торта – погане рішення. Адже в такому разі дуже швидко "градус" проникне у мозок. Глюкоза, за словами експерта, транспортер алкоголю в мозок.

Якщо вже пити за столом, то краще це робити невеликими ковтками протягом усієї вечері та запивати спиртні напої великою кількістю води. Дієтолог каже, що вода з лаймом або лимоном та мінералка обов’язково повинні бути присутніми на святковому столі, оскільки вони покращують травлення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких правил необхідно дотримуватися, щоби сильно не додати у вазі на новорічні свята.

Теги:
#Харчування #Дієтолог #Алкоголь #Новий рік
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